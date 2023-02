Bắt tạm giam 2 cán bộ xã ở Hà Giang thuê người khai thác cát, sỏi trái phép

Ngày 2/2, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh Hà Giang) tiếp tục điều tra mở rộng vụ án hình sự “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, xảy ra tại xã Vĩnh Hảo, huyện Bắc Quang (tỉnh Hà Giang), ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 2 đối tượng có liên quan trong vụ án.

Cơ quan điều tra công bố quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 2 đối tượng.

Các đối tượng gồm: Vi Văn Quảng (sinh năm 1982), nguyên Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hảo và Đoàn Quang Khải (sinh năm 1976), trú tại thôn Thọ Quang, xã Vĩnh Hảo, huyện Bắc Quang đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, theo quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra đã xác định: Từ tháng 4 đến tháng 5/2022, Vi Văn Quảng (khi đó là Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hảo) đã lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, đã chỉ đạo cấp dưới thuê người tổ chức khai thác trái phép khoáng sản (cát, sỏi) với khối lượng lớn tại khu vực lòng Sông Con thuộc xã Vĩnh Hảo, gây thiệt hại tài sản cho Nhà nước số tiền hàng trăm triệu đồng.

Liên quan đến vụ án, trước đó Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Giang đã ra quyết định khởi tố đối với 3 bị can, gồm: Nguyễn Thị Phúc, Nguyễn Văn Toát và Vũ Việt Hưng để điều tra về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, giải quyết theo quy định của pháp luật./.