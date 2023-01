Bắt nguyên chủ tịch xã và cán bộ địa chính ở Thái Bình

Ngày 26/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt để tạm giam đối với Bùi Duy Đông, 50 tuổi (nguyên Chủ tịch UBND xã An Bình, huyện Kiến Xương).

Cùng bị bắt với ông Đông còn có Nguyễn Duy Môn là cán bộ địa chính xã An Bình, 50 tuổi.

Cả hai bị bắt về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo quy định tại khoản 3, điều 356 Bộ luật Hình sự.

Theo thông tin từ công an, từ năm 2015-2017, với chức vụ Chủ tịch UBND xã An Bình, ông Đông đã chỉ đạo, thông đồng với Nguyễn Duy Môn là cán bộ địa chính xã thực hiện bán 10 lô đất ở không thông qua đấu giá.

Ngoài hành vi trên, 2 bị can này còn bị cáo buộc nhận tiền của 39 người dân có nhu cầu để làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ loại hình đất xen kẹt sang đất ở./.