  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Bắt tạm giam 2 đối tượng lừa đảo xuất khẩu lao động

Thứ Ba, 19:10, 19/05/2026
VOV.VN - Công an TP Cần Thơ đã khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng lừa đảo xuất khẩu lao động, bị cáo buộc nhận hàng tỷ đồng của nhiều người với hứa hẹn đưa đi làm việc tại Hàn Quốc.

Ngày 19/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Cần Thơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thu Đông (còn gọi là Huỳnh Hương, SN 1985, ngụ xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp) và Lầu Thị Giang (SN 1984, ngụ xã Hạnh Phúc, tỉnh Lào Cai), về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra  tại Công ty TNHH Huỳnh Hương Group.

Theo điều tra, từ tháng 1/2024 đến tháng 5/2025, Đông là Giám đốc Công ty TNHH Huỳnh Hương Group (số 53A, Hồ Búng Xáng, khu vực 2, phường Tân An, TP. Cần Thơ) với ngành nghề cung ứng lao động tạm thời; cung ứng và quản lý nguồn lao động; hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động việc làm (không có chức năng đưa người đi lao động nước ngoài).

Công an TP Cần Thơ tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành các lệnh bắt bị can (Ảnh: công an cung cấp)

Sau đó, Đông đã liên kết với Lầu Thị Giang, Giám đốc Công ty TNHH Hải Anh Đại Phong (công ty này không có thông tin hoạt động tại địa chỉ đăng ký, không có chức năng đưa người đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc) để tổ chức xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc.

Thông qua các trang mạng xã hội Facebook, Tiktok..., Đông đăng thông tin tuyển lao động đi Hàn Quốc với chi phí từ 30 triệu đến 175 triệu đồng/người, yêu cầu đặt cọc trước từ 10 triệu đến 70 triệu đồng/người. Nhiều người tin tưởng đăng ký, đưa tiền cho Đông và Giang để làm hồ sơ, thủ tục xuất cảnh, sau đó bị chiếm đoạt với mục đích tiêu xài cá nhân. Tổng số tiền Đông nhận của người lao động gần 4,3 tỷ đồng; Giang nhận của người lao động trên 1,3 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Cần Thơ tiếp tục điều tra mở rộng.

Phạm Hải/VOV-ĐBSCL
Doanh nghiệp xuất khẩu lao động thu sai hàng trăm tỷ để bù vào "phí bôi trơn"
Doanh nghiệp xuất khẩu lao động thu sai hàng trăm tỷ để bù vào "phí bôi trơn"

VOV.VN - Quá trình bị các cựu lãnh đạo Cục Quản lý lao động ngoài nước gây khó khăn, hạch sách, đòi "giấy phép con", các doanh nghiệp đã phải chấp nhận chung chi số tiền lớn để hối lộ, giúp "bôi trơn" đưa người đi xuất khẩu lao động.

Lộ chân tướng lừa đảo xuất khẩu lao động khi bị trục xuất khỏi Campuchia

Nguyễn Văn Cường, 28 tuổi, trú tại tỉnh Hà Tĩnh bị cảnh sát Campuchia trục xuất về Việt Nam sau khi bị phát hiện cư trú, lao động bất hợp pháp. Ngay khi vừa mới được trao trả, cơ quan chức năng đã nhận ra đây là đối tượng lừa tiền của nhiều người để làm thủ tục xuất khẩu lao động rồi chiếm đoạt, tiêu xài cá nhân.

Kịp thời ngăn chặn vụ lừa chuyển 2.000 USD làm thủ tục xuất khẩu lao động

VOV.VN - Công an xã Tiên La, tỉnh Hưng Yên vừa kịp thời ngăn chặn hai vụ lừa đảo trên mạng.

