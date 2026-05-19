Bắt tạm giam 2 đối tượng lừa đảo xuất khẩu lao động

Ngày 19/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Cần Thơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thu Đông (còn gọi là Huỳnh Hương, SN 1985, ngụ xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp) và Lầu Thị Giang (SN 1984, ngụ xã Hạnh Phúc, tỉnh Lào Cai), về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH Huỳnh Hương Group.

Theo điều tra, từ tháng 1/2024 đến tháng 5/2025, Đông là Giám đốc Công ty TNHH Huỳnh Hương Group (số 53A, Hồ Búng Xáng, khu vực 2, phường Tân An, TP. Cần Thơ) với ngành nghề cung ứng lao động tạm thời; cung ứng và quản lý nguồn lao động; hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động việc làm (không có chức năng đưa người đi lao động nước ngoài).

Công an TP Cần Thơ tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành các lệnh bắt bị can (Ảnh: công an cung cấp)

Sau đó, Đông đã liên kết với Lầu Thị Giang, Giám đốc Công ty TNHH Hải Anh Đại Phong (công ty này không có thông tin hoạt động tại địa chỉ đăng ký, không có chức năng đưa người đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc) để tổ chức xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc.

Thông qua các trang mạng xã hội Facebook, Tiktok..., Đông đăng thông tin tuyển lao động đi Hàn Quốc với chi phí từ 30 triệu đến 175 triệu đồng/người, yêu cầu đặt cọc trước từ 10 triệu đến 70 triệu đồng/người. Nhiều người tin tưởng đăng ký, đưa tiền cho Đông và Giang để làm hồ sơ, thủ tục xuất cảnh, sau đó bị chiếm đoạt với mục đích tiêu xài cá nhân. Tổng số tiền Đông nhận của người lao động gần 4,3 tỷ đồng; Giang nhận của người lao động trên 1,3 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Cần Thơ tiếp tục điều tra mở rộng.