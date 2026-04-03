Doanh nghiệp xuất khẩu lao động thu sai hàng trăm tỷ để bù vào "phí bôi trơn"

Đề nghị truy tố cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 - Bộ Công an) vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố ông Nguyễn Bá Hoan, cựu Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) cùng 8 người khác về tội nhận hối lộ.

Trong vụ án này, C03 đề nghị truy tố 28 bị can ở 3 nhóm tội. Trong đó, nhóm 9 cựu lãnh đạo, cán bộ tại Bộ LĐ-TB-XH bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ; 18 bị can ở các doanh nghiệp xuất khẩu lao động bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và 1 luật sư bị đề nghị truy tố về tội môi giới hối lộ.

Từ trái qua: Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan, cựu Cục trưởng Tống Hải Nam, hai cựu Cục phó Nguyễn Gia Liêm và Phạm Viết Hương.

Theo kết luận điều tra, trong giai đoạn 2020-2025, bị can Nguyễn Bá Hoan được giao phụ trách Cục Quản lý lao động ngoài nước, đơn vị đầu mối thẩm định, phê duyệt các hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Lợi dụng quyền hạn này, ông Hoan đã chỉ đạo cấp dưới thiết lập quy trình riêng, phát sinh thêm các thủ tục ngoài quy định, bị cơ quan điều tra đánh giá là dạng "giấy phép con", nhằm tạo rào cản đối với doanh nghiệp.

Quá trình tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, các doanh nghiệp thường xuyên bị yêu cầu bổ sung tài liệu nhiều lần, kéo dài thời gian phê duyệt mà không có tiêu chí rõ ràng. Trong bối cảnh chịu áp lực tiến độ từ đối tác nước ngoài, nhiều doanh nghiệp phải chi "phí đối ngoại" để hồ sơ được xử lý nhanh chóng.

Thu chênh lệch từ người lao động để hối lộ quan chức

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2020-2024, bị can Nghiêm Quốc Hưng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long (Công ty Hoàng Long), cùng các đối tượng liên quan câu kết với các lãnh đạo, cán bộ của Cục Quản lý lao động ngoài nước (thuộc Bộ LĐ-TB-XH) và Bộ LĐ-TB-XH trong quá trình tổ chức hoạt động dịch vụ xuất khẩu lao động.

Bị can Hưng đã chỉ đạo cấp dưới thu thêm các khoản phí không đúng quy định từ 45-135 triệu đồng/người đi xuất khẩu lao động, mức thu khác nhau theo từng thị trường và ngành nghề.

Chủ tịch Công ty Hoàng Long - Nghiêm Quốc Hưng và Phạm Thị Hạnh (vợ ông Hưng, phụ trách bộ phận kế toán Công ty Hoàng Long).

Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2020-2024, Hưng cùng cấp dưới đã thu tiền trái quy định, đưa 15.037 người lao động Việt Nam xuất khẩu lao động sang Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản... với số tiền thu thực tế 1.808 tỷ đồng; để ngoài sổ sách, che giấu doanh thu, không khai báo thuế 1.206 tỷ đồng, gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước 241 tỷ đồng.

Để không bị gây khó dễ trong quá trình làm giấy tờ, thủ tục đưa lao động xuất khẩu, các doanh nghiệp đã phải chi nhiều tiền cho nhóm lãnh đạo, cán bộ tại Bộ LĐ-TB-XH. Cụ thể, ông Nguyễn Bá Hoan, cựu Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH bị cáo buộc nhận hối lộ và hưởng lợi 5,75 tỷ đồng. Ông Tống Hải Nam, cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước nhận 7,3 tỷ đồng, hưởng lợi 4,5 tỷ đồng.

Chuyên viên Nguyễn Thành Hưng (cấp dưới của các bị can Hoan, Nam) bị xác định thực hiện theo chỉ đạo của Nam và gây khó khăn, nhũng nhiễu để nhận 7,7 tỷ đồng từ các doanh nghiệp "chạy" 26 giấy phép xuất khẩu lao động. Ngoài ra, hai cựu Cục phó Cục Quản lý lao động ngoài nước là Phạm Viết Hương và Nguyễn Gia Liêm lần lượt bị cáo buộc nhận 500 triệu đồng và 168 triệu đồng.