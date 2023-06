Bắt tạm giam đối tượng cho vay nặng lãi và đánh đập con nợ

Vào ngày 3/6, Nguyễn Đức Tài tìm và gặp chị Lê Thị T.M, 39 tuổi, trú tại phường Trường An, thành phố Huế để đòi nợ. Do chị T.M không có tiền trả, Tài đã dùng tay, chân, mũ bảo hiểm đánh chị T.M.

Nguyễn Đức Tài tại cơ quan công an

Nhận được tin báo của bị hại, Công an phường Trường An phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an thành phố Huế tiến hành xác minh vụ việc. Công an phường Trường An phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thành phố Huế bắt giữ Tài đưa về trụ sở để làm việc.

Bước đầu, Nguyễn Đức Tài khai nhận, tháng 1/2023, Tài cho chị T.M vay 50 triệu đồng, trả trong vòng 25 ngày, mỗi ngày trả 3 triệu đồng, phí làm hồ sơ là 3 triệu đồng.

Tháng 2/2023, Tài tiếp tục cho chị T.M vay 100 triệu đồng, trả trong vòng 25 ngày, mỗi ngày trả 6 triệu đồng, phí làm hồ sơ là 10 triệu đồng. Các khoản vay trên, chị T.M đã trả hết cho Tài.

Đến tháng 3/2023, Tài tiếp tục cho chị T.M vay 150 triệu đồng, trả trong vòng 25 ngày, mỗi ngày trả 9 triệu đồng, phí làm hồ sơ là 7,5 triệu đồng. Khoản vay này chị T.M trả được 5 ngày thì sau đó mất khả năng chi trả.

Quá trình củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thành phố Huế xác định, Tài cho vay lãi suất lên đến 730%/năm, thu lợi bất chính hơn 110 triệu đồng. Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý Tài về hành vi cố ý gây thương tích./.