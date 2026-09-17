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Bắt tạm giam đối tượng dùng xăng đốt vợ cũ do ghen tuông

Thứ Năm, 16:26, 17/09/2026
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VOV.VN - Ngày 17/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Sang (SN 1983), cư trú ấp Vĩnh Hòa B, xã Cần Đăng, tỉnh An Giang về tội “Giết người”.‎

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, Sang và chị L.T.T.L, SN 1986, cư trú ấp An Phú, xã Bình Hòa, tỉnh An Giang từng là vợ chồng và đã ly hôn được 1 năm. Trước đó, cả hai người thường xảy ra mâu thuẫn tình cảm do ghen tuông. Khoảng 7h50’ ngày 7/9/2026, Sang mang theo khoảng 1 lít xăng đến nhà chị L tại ấp An Phú, xã Bình Hòa để giải quyết mâu thuẫn.

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Nguyễn Văn Sang tại cơ quan Công an.

Do chị L không có nhà, Sang ở lại chờ. Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, khi chị L đi công việc trở về nhà, gặp nhau hai bên xảy ra cự cãi. Lúc này, Sang đổ xăng lên người chị L và nhiều lần tìm cách châm lửa. Mặc dù người nhà chị L can ngăn, Sang vẫn tiếp tục thực hiện hành vi, khiến chị L bị bỏng. Gia đình đã đưa chị L đến Bệnh viện Đa khoa An Giang cấp cứu ngay sau đó.

Sau khi gây án, Sang đến Công an xã Bình Hòa đầu thú.

Hiện vụ án đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Phạm Hải-CTV Nghiêm Túc/VOV-ĐBSCL
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