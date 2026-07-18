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Mâu thuẫn tình cảm, nam thanh niên dùng kéo sát hại bạn tình ở Đồng Nai

Thứ Bảy, 14:15, 18/07/2026
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VOV.VN - Cơ quan CSĐT Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP. Đồng Nai vừa ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam Nguyễn Văn Tuấn (SN 1988), ngụ xã Dầu Tiếng, TP.HCM để điều tra làm rõ hành vi giết người.

Theo hồ sơ, đầu năm 2026, Tuấn và chị Đ.T.H (SN 1988) ngụ TP. Đồng Nai, tạm trú phường Bình Phước có quan hệ tình cảm, sau thời gian chung sống thì phát sinh mâu thuẫn. 

Tối 5/7, Tuấn hẹn gặp chị H để nói chuyện. Trong quá trình gặp mặt, hai bên tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, Tuấn dùng kéo mang theo từ trước, đâm nhiều nhát vào vùng ngực khiến chị H. tử vong, rồi bỏ trốn. 

Vào cuộc điều tra, lực lượng công an Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt được nghi phạm.

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Đối tượng Nguyễn Văn Tuấn tại cơ quan cảnh sát diều tra Công an TP.Đồng Nai

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP. Đồng Nai đang điều tra mở rộng và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc trên, lực lượng công an khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng lối sống văn minh, ứng xử có trách nhiệm trong các mối quan hệ tình cảm; không để những mâu thuẫn cá nhân trở thành nguyên nhân dẫn đến các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Lưu Sơn/VOV-TPHCM
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