Mâu thuẫn tình cảm, nam thanh niên dùng kéo sát hại bạn tình ở Đồng Nai

Theo hồ sơ, đầu năm 2026, Tuấn và chị Đ.T.H (SN 1988) ngụ TP. Đồng Nai, tạm trú phường Bình Phước có quan hệ tình cảm, sau thời gian chung sống thì phát sinh mâu thuẫn.

Tối 5/7, Tuấn hẹn gặp chị H để nói chuyện. Trong quá trình gặp mặt, hai bên tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, Tuấn dùng kéo mang theo từ trước, đâm nhiều nhát vào vùng ngực khiến chị H. tử vong, rồi bỏ trốn.

Vào cuộc điều tra, lực lượng công an Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt được nghi phạm.

Đối tượng Nguyễn Văn Tuấn tại cơ quan cảnh sát diều tra Công an TP.Đồng Nai

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP. Đồng Nai đang điều tra mở rộng và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc trên, lực lượng công an khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng lối sống văn minh, ứng xử có trách nhiệm trong các mối quan hệ tình cảm; không để những mâu thuẫn cá nhân trở thành nguyên nhân dẫn đến các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Đâm chết cha vợ sau cuộc nhậu, con rể lĩnh án tù chung thân VOV.VN - Mâu thuẫn với vợ về chuyện nuôi dạy con sau cuộc nhậu, Nguyễn Trần Phục Sinh đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến cha vợ tử vong. Mới đây, TAND tỉnh Đồng Tháp tuyên phạt bị cáo tù chung thân về tội "Giết người".