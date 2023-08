Bắt tạm giam đối tượng nhốt 2 cán bộ công an tại nhà riêng

Công an tỉnh Lai Châu vừa phá thành công chuyên án 0823B, thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Hà Văn Giót (SN 1955, trú tại đội 11, xã Phúc Than, huyện Than Uyên) để điều tra hành vi “Bắt giữ hoặc giam giữ người trái pháp luật”.

Theo hồ sơ, trước đó ngày 22/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Than Uyên cử 2 cán bộ điều tra phối hợp cán bộ Ban công tác Mặt trận Tổ quốc đội 11 Phúc Than tới nhà riêng của ông Hà Văn Giót để làm việc về nội dung liên quan đến một vụ việc trên địa bàn. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, ông Giót luôn có những lời nói xúc phạm cán bộ, xúc phạm cơ quan Nhà nước.

Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Lai Châu thi hành lệnh bắt giam đối tượng Hà Văn Giót

Khi kết thúc làm việc, ông Giót đã yêu cầu xé biên bản ghi lời khai, đồng thời đóng cửa ra vào, đưa chốt cửa cho vợ là Lò Thị Lả và con dâu là Lường Thị Ngoại ra chốt bên ngoài. Tiếp đó, ông Giót dùng điện thoại di động gọi cho nhiều người dân thông báo “đang nhốt 2 công an trong nhà và yêu cầu mọi người đến xem…”.

Trước tình hình trên, lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo Công an xã Phúc Than phối hợp với chính quyền địa phương đến nhà Hà Văn Giót để vận động, tuyên truyền; đồng thời yêu cầu mở cửa, thả hai cán bộ công an đang bị giữ.

Hung khí thu thập được tại nhà đối tượng Hà Văn Giót

Sau khi tiếp nhận báo cáo của Công an huyện Than Uyên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu xác định đây là một vụ việc gây dư luận xấu trong xã hội. Đối tượng là người có nhân thân xấu, việc thu thập tài liệu chứng cứ gặp nhiều khó khăn vì bản thân ông Giót luôn tỏ thái độ chống đối chính quyền cơ sở.

Sau khi xác lập chuyên án, xác minh, điều tra thu thập chứng cứ, Cơ quan CSĐT xác định: Từ đầu năm 2023, ông Hà Văn Giót đã đứng sau kích động một số người dân trên địa bàn dàn dựng các video, clip xúc phạm cơ quan Nhà nước. Nội dung các video, clip tuyên truyền sai sự thật về công tác giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư thủy điện Huội Quảng, Bản Chát để đăng lên mạng xã hội. Hành vi chủ mưu giam giữ 2 cán bộ công an có dấu hiệu tội phạm “Bắt giữ hoặc giam giữ người trái pháp luật” quy định tại Điều 157, Bộ Luật hình sự.

Lực lượng Công an Lai Châu thi hành lệnh khám xét nơi ở của đối tượng

Ngày 14/8, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Lai Châu đã quyết định khởi tố vụ án "Bắt giữ hoặc giam giữ người trái pháp luật", đồng thời khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam bị can Hà Văn Giót.

Cùng ngày, các Quyết định và Lệnh bắt bị can đã được Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Lai Châu phê chuẩn. Hiện nay, vụ án đang được điều tra mở rộng, tiếp tục làm rõ các đối tượng đồng phạm đã giúp sức cho Hà Văn Giót thực hiện hành vi phạm tội.