  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Bắt tạm giam hai kẻ liên quan tổ chức phản động "Việt Tân"

Thứ Năm, 16:26, 14/05/2026
VOV.VN trên Google News

Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố bị can, tạm giam Lê Thanh Sơn và Nguyễn Thanh Hùng để điều tra hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.

Ngày 14/5, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh tạm giam đối với bị can Lê Thanh Sơn (sinh năm 1979) và bị can Nguyễn Thanh Hùng (sinh năm 1981), cùng cư trú tại xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp để điều tra về hành vi "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" được quy định tại Điều 109 Bộ luật Hình sự.

Bị can Lê Thanh Sơn (47 tuổi, cư trú tại xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp). 

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ đầu năm 2025, đối tượng Lê Thanh Sơn bị các đối tượng ở nước ngoài câu móc, tuyển chọn và kết nạp trở thành thành viên của tổ chức phản động "Việt Tân" cũng như được tổ chức này giao thực hiện nhiều nhiệm vụ trong nội địa, trong đó có hoạt động tuyển lựa, lôi kéo người tham gia tổ chức.

Đến tháng 9/2025, đối tượng Sơn đã lôi kéo thêm đối tượng Nguyễn Thanh Hùng gia nhập vào tổ chức "Việt Tân".

Trong quá trình hoạt động, Sơn và Hùng thường xuyên liên lạc, trao đổi, hội họp với các thành viên trong tổ chức thông qua các nhóm kín trên không gian mạng; được tuyên truyền các tư tưởng, luận điệu xuyên tạc chống Đảng, Nhà nước cũng như được hướng dẫn cách thức đối phó khi bị cơ quan chức năng phát hiện.

Ngoài ra, các đối tượng này còn nhận tiền từ tổ chức phản động "Việt Tân" để thực hiện các hoạt động trong nội địa theo sự chỉ đạo của tổ chức này.

Bị can Nguyễn Thanh Hùng (45 tuổi, cư trú tại xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp). 

Căn cứ vào các tài liệu cùng chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố vụ án, ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối tượng theo Điều 109 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo TTXVN
Xuyên tạc, bôi nhọ mục tiêu tăng trưởng hai con số
VOV.VN - Đại hội đại biểu lần thứ XIV của Đảng đã xác lập mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân trên 10%/năm cho giai đoạn 2026-2030. Đây là mục tiêu đầy khát vọng, hoàn toàn khả thi, tuy nhiên, trên không gian mạng, các thế lực thù địch thường xuyên đưa ra các luận điệu bôi nhọ, xuyên tạc mục tiêu này.

Nóng 24h: Bắt tạm giam đối tượng xuyên tạc, vu cáo trên mạng xã hội

VOV.VN - Thời gian qua, Thạch Chanh Tra thường xuyên sử dụng mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ, phát trực tiếp các nội dung sai sự thật; tham gia hội luận, tuyên truyền xuyên tạc chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Đăng tin xuyên tạc lực lượng công an, 12 người bị xử lý

VOV.VN - Những ngày qua, nhiều tài khoản mạng xã hội đăng tải, chia sẻ, bình luận nội dung sai sự thật, xuyên tạc công kích lực lượng công an lên quan đến vụ tai nạn giao thông khiến nam sinh lớp 12 tử vong tại xã Cư Pơng, tỉnh Đắk Lắk.

