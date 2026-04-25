Đăng tin xuyên tạc lực lượng công an, 12 người bị xử lý

Công an tỉnh Đắk Lắk đã mời 12 người liên quan đến làm việc để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật về hành vi đăng tải, chia sẻ, bình nội dung sai sự thật, xuyên tạc, công kích lực lượng công an về vụ tai nạn giao thông khiến nam sinh lớp 12 tử vong tại xã Cư Pơng, tỉnh Đắk Lắk, hôm 15/4/2026.

Hành vi đăng tải, chia sẻ, bình nội dung sai sự thật, xuyên tạc, công kích lực lượng công an về vụ tai nạn giao thông khiến nam sinh lớp 12 tử vong tại xã Cư Pơng, tỉnh Đắk Lắk đã kéo dài hơn 1 tuần qua

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, sau vụ việc và cả sau buổi họp báo ngày 23/4 của công an tỉnh cung cấp thông tin chính thức về vụ tai nạn, trên mạng xã hội vẫn xuất hiện nhiều bài viết, bình luận có nội dung sai sự thật.

Công an tỉnh Đắk Lắk đã xử lý 12 người có hành vi đăng tải, bình luận nội dung sai sự thật, xuyên tạc, công kích lực lượng công an

Trong đó có nhiều nội dung sai sự thật như: "Công an bao che tội phạm"; "Lấy người khác để thế thân cho cán bộ giao thông vi phạm"; "Xử lý cho có để che mắt nhân dân"..., những nội dung trên đã gây ảnh hưởng tiêu cực tới tình hình an ninh trật tự, uy tín của lực lượng công an.

Khi công an vào cuộc xác minh, làm việc các đương sự đã thừa nhận hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, nhận thức được hành vi vi phạm, chủ động đã xóa bình luận, bài viết và cam kết không tái phạm.