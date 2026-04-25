  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Đăng tin xuyên tạc lực lượng công an, 12 người bị xử lý

Thứ Bảy, 07:00, 25/04/2026
VOV.VN - Những ngày qua, nhiều tài khoản mạng xã hội đăng tải, chia sẻ, bình luận nội dung sai sự thật, xuyên tạc công kích lực lượng công an lên quan đến vụ tai nạn giao thông khiến nam sinh lớp 12 tử vong tại xã Cư Pơng, tỉnh Đắk Lắk.

Công an tỉnh Đắk Lắk đã mời 12 người liên quan đến làm việc để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật về hành vi đăng tải, chia sẻ, bình nội dung sai sự thật, xuyên tạc, công kích lực lượng công an về vụ tai nạn giao thông khiến nam sinh lớp 12 tử vong tại xã Cư Pơng, tỉnh Đắk Lắk, hôm 15/4/2026.

Hành vi đăng tải, chia sẻ, bình nội dung sai sự thật, xuyên tạc, công kích lực lượng công an về vụ tai nạn giao thông khiến nam sinh lớp 12 tử vong tại xã Cư Pơng, tỉnh Đắk Lắk đã kéo dài hơn 1 tuần qua

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, sau vụ việc và cả sau buổi họp báo ngày 23/4 của công an tỉnh cung cấp thông tin chính thức về vụ tai nạn, trên mạng xã hội vẫn xuất hiện nhiều bài viết, bình luận có nội dung sai sự thật.

Công an tỉnh Đắk Lắk đã xử lý 12 người có hành vi đăng tải, bình luận nội dung sai sự thật, xuyên tạc, công kích lực lượng công an

Trong đó có nhiều nội dung sai sự thật như: "Công an bao che tội phạm"; "Lấy người khác để thế thân cho cán bộ giao thông vi phạm"; "Xử lý cho có để che mắt nhân dân"..., những nội dung trên đã gây ảnh hưởng tiêu cực tới tình hình an ninh trật tự, uy tín của lực lượng công an.

Khi công an vào cuộc xác minh, làm việc các đương sự đã thừa nhận hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, nhận thức được hành vi vi phạm, chủ động đã xóa bình luận, bài viết và cam kết không tái phạm.

Công Bắc/VOV-Tây Nguyên
Thái Nguyên xử lý nhiều trường hợp đăng tin sai sự thật trên mạng xã hội
Xử phạt 7,5 triệu đồng người đăng tin sai sự thật về bầu cử Quốc hội khóa XVI
Xử phạt người đăng tin sai sự thật về sáp nhập tỉnh, thành trên mạng xã hội
