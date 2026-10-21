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Bắt tạm giam kế toán, thủ quỹ trong vụ án liên quan đến Hải Sapa TV

Thứ Tư, 15:04, 21/10/2026
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VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với hai cá nhân là kế toán và thủ quỹ Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trước đó, ngày 24/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án liên quan đến Vũ Hoàng Hải (Hải Sapa TV) và các cá nhân, tổ chức có liên quan về hành vi lừa dối khách hàng và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

bat tam giam ke toan, thu quy trong vu an lien quan den hai sapa tv hinh anh 1
Bị can Đỗ Kim Chung và Lê Thanh Hiển bị khởi tố vì liên quan vụ án Hải SaPa TV. Ảnh: Công an cung cấp

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, ngày 20/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thanh Hiển, sinh năm 1981 và Đỗ Kim Chung, sinh năm 1992, cùng trú tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Hai người này là kế toán và thủ quỹ Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam, bị điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại khoản 3, Điều 221, Bộ luật Hình sự.

Theo tài liệu điều tra, Lê Thanh Hiển và Đỗ Kim Chung bị xác định có hành vi giúp sức cho Phạm Văn Hà, Giám đốc Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam, lập hai hệ thống sổ sách kế toán nhằm che giấu doanh thu của công ty, gây thiệt hại cho Nhà nước. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò, hành vi của các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

PV/VOV-Tây Bắc
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