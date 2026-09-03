Bộ Công an thông tin về vụ án liên quan Huấn Hoa Hồng, Phú Lê, Hải Sapa TV

Chiều nay (3/9), thông tin tại Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8/2026, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, đối với vụ án liên quan đến đối tượng Bùi Xuân Huấn (biệt danh Huấn Hoa Hồng), đến hôm nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 5 bị can về 2 tội danh: Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến hành vi kinh doanh trên nền tảng TikTok mà để doanh thu ngoài sổ sách kế toán, tổng doanh thu tạm tính là hơn 300 tỷ đồng.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng, Người Phát ngôn Bộ Công an, thông tin về việc xử lý các Facebooker, Tiktoker nổi tiếng có hành vi vi phạm pháp luật. Ảnh: chinhphu.vn

Đối với vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đây là diễn biến mới. Qua mở rộng công tác điều tra, phát hiện đối tượng Bùi Xuân Huấn lợi dụng ảnh hưởng trên mạng xã hội, thường xuyên đăng tải trên các tài khoản mạng xã hội như Facebook, Zalo những nội dung thể hiện bản thân có các thông tin biết trước kết quả xổ số trong ngày. Trên cơ sở đó, nhiều cá nhân đã theo thông tin này và chuyển tiền vào chính các tài khoản cá nhân của Bùi Xuân Huấn để được cho các thông tin về số lô, số đề có khả năng trúng cao.

Tuy nhiên, khi tham gia đánh các số lô số đề này nhưng không trúng, người chuyển tiền đòi lại tiền thì đối tượng không trả và chiếm đoạt. Trên cơ sở tố cáo, tố giác của các cá nhân, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiếp tục điều tra mở rộng.

Về vụ án liên quan đến đối tượng Lê Văn Phú (tức Phú Lê), Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội đã khởi tố 13 bị can về 4 tội danh: Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Phát hành, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước; Lừa dối khách hàng; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đến nay đã khởi tố 10 bị can, trong đó có Lê Văn Phú về các tội liên quan đến kế toán và hóa đơn, bước đầu xác định tổng tiền thuế gây thiệt hại cho Nhà nước là hơn 6,4 tỷ đồng.

Đồng thời, khởi tố 2 bị can, trong đó có Nguyễn Thị Hương (biệt danh Cô giáo Hương) về hành vi Lừa dối khách hàng, thu lợi bất chính khoảng hơn 11 tỷ đồng.

1 bị can bị khởi tố về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đây cũng là nội dung mới mà Cơ quan Cảnh sát điều tra trong quá trình điều tra vụ án đã làm rõ. Hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Nguyễn Thị Nhuần tại Hải Phòng, đã liên hệ với các đối tượng để nhằm môi giới chạy án liên quan đến vụ án này. Hành vi của đối tượng phạm vào tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 24/8 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với bị can.

Với vụ án liên quan đến Vũ Hoàng Hải ( Hải Sapa TV), ngày 24/8 vừa qua, công an cũng đã đưa tin khởi tố vụ án và khởi tố 3 bị can. Hiện nay Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục làm rõ.

"Từ những vụ án này, chúng ta phải nhìn thấy là bên cạnh rất nhiều lợi ích trên không gian mạng, trên mạng xã hội, đây cũng là không gian có nhiều thông tin xấu độc, không đúng sự thật. Chúng tôi kiến nghị mỗi cá nhân khi tham gia mạng xã hội phải chuẩn bị cho mình một "lá chắn tự thân", phải luôn luôn cảnh giác, thận trọng trước các thông tin trên mạng xã hội. Những hình ảnh, thông tin liên quan đến người nổi tiếng trên mạng xã hội không đồng nghĩa với các giá trị thực. Quá trình tương tác của mỗi cá nhân tham gia mạng xã hội phải chuẩn bị, trang bị cho mình những kiến thức này", Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nhấn mạnh.

Người Phát ngôn Bộ Công an cũng khẳng định không gian mạng không nằm ngoài pháp luật. Tất cả các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng hoặc lợi dụng không gian mạng để hoạt động vi phạm pháp luật đều sẽ bị phát hiện, xử lý theo đúng quy định.