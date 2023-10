Bắt tạm giam một người nước ngoài buôn lậu điện thoại Iphone 15 về Đà Nẵng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Natus Temmaythawittayalert (tên thường gọi là Natus), 22 tuổi, quốc tịch Thái Lan về hành vi “Buôn lậu”.

Công an thành phố Đà Nẵng thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Natus Temmaythawittayalert.

Natus được biết đến là “chủ nhân” của 20 chiếc điện thoại Iphone 15 Promax đã bị cơ quan chức năng phát hiện, tạm giữ tại sân bay Quốc tế Đà Nẵng vào ngày 23/9/2023 vừa qua.

Trước đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị Hải quan áp dụng biện pháp nghiệp vụ, nắm tình hình hoạt động của các đối tượng có hành vi “buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” tại Cửa khẩu sân bay Quốc tế Đà Nẵng.

Đến 12h30 ngày 23/9, tiến hành kiểm tra an ninh tại khu vực sân bay, lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang Natus Temmaythawittayalert mang số lượng lớn điện thoại di động Iphone 15 Promax, nhưng không thực hiện khai báo nhập khẩu với cơ quan Hải quan theo quy định của pháp luật Việt Nam nên tiến hành bắt giữ.

Tang vật thu giữ.

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Đà Nẵng xác định đối tượng Natus làm nghề kinh doanh mua bán điện thoại di động và có cửa hàng buôn bán tại tỉnh Udonthani, Thái Lan. Natus đã gom mua 23 chiếc điện thoại Iphone 15 Promax, loại 256 GB với giá mỗi máy khoảng 52.900 Baht (tương đương 35 triệu đồng Việt Nam). Đến ngày 23/9, Natus mang 20 chiếc sang Đà Nẵng để bán cho người đặt mua có tên là Do Rrik (chưa rõ lai lịch) với giá mỗi chiếc 39 triệu đồng, tổng cộng khoảng hơn 654 triệu đồng.

Để đối phó với việc kiểm tra của lực lượng chức năng Việt Nam tại sân bay, “Do Rrik” hướng dẫn Natus phải mở seal, để riêng điện thoại với vỏ hộp điện thoại. Riêng vỏ hộp bỏ vào thùng giấy và trộn lẫn với bánh kẹo, bên trên được che đậy bởi bìa giấy có dán cố định các gói bánh rồi đậy nắp và dán kín bằng băng keo, ngụy trang thành một thùng bánh. Đối với máy điện thoại di động thì quấn bằng nhiều lớp nilon bỏ chung với phụ kiện kèm theo, rồi bỏ vào balo mang trên vai. Dù biết các hàng hoá này phải được khai báo Hải quan theo quy định, nhưng Natus vẫn thực hiện theo lời chỉ dẫn của “Do Rrik” để trốn tránh việc kiểm tra của lực lượng chức năng.

Tuy nhiên khi di chuyển qua khu vực soi chiếu tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, Natus đã bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ cùng 20 chiếc điện thoại Iphone 15 Promax nhập lậu. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra.