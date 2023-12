Bắt tạm giam người tư xưng “đại đức Thích Tâm Phúc”

Hôm nay (6/12), Công an TP.HCM cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Củ Chi đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Minh Phúc (tự xưng là đại đức Thích Tâm Phúc, 40 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”

Trước đó, vào tháng 6/2023, Công an huyện Củ Chi tiếp nhận tin báo của bà L.T.H.T (50 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) về việc bị Nguyễn Minh Phúc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Minh Phúc làm việc tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Qua điều tra, cơ quan công an xác định, năm 2021, bà L.T.H.T. mua 1 thửa đất tại xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi nhưng chưa làm thủ tục tách thửa được. Ngày 7/10/2022, thông qua L.V.V (33 tuổi, ngụ huyện Củ Chi), bà T. quen Phúc và nhờ Phúc làm thủ tục tách 1 thửa đất thành 2 thửa đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất riêng. Mặc dù không có chức năng để làm thủ tục tách thửa đất và cũng không có mối quan hệ nào để có thể làm thủ tục tách thửa đất nhưng Phúc vẫn nhận lời.

Sau đó Phúc thỏa thuận với bà T. chi phí làm thủ tục tách thửa đất là 135 triệu đồng, Phúc nhận trước 70 triệu đồng. Sau khi nhận Tiền, Phúc làm 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả rồi đưa bà T. một tờ. Phúc tiếp tục cất giữ 1 giấy chứng nhận giả và 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thật, đợi khi nào bà T. đưa nốt 65 triệu đồng còn lại thì sẽ tiếp tục đưa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả thứ 2.

Sau khi biết hành vi phạm tội của mình bị công an phát hiện, Phúc liền bỏ trốn sang Thái Lan. Đến tháng 11/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Củ Chi đã triệu tập Phúc làm việc ngay khi đối tượng này trở về Việt Nam. Tại cơ quan điều tra, Phúc đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Cơ quan Công an đã khám xét khẩn cấp tại nhà của Phúc, thu giữ 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả và 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thật của bà T.

Trước đó, Phúc tự xưng là đại đức Thích Tâm Phúc, tự ý dựng chùa Hoằng Pháp Trung Ương ở huyện Củ Chi, tự xưng là trụ trì đồng thời đã quay các clip có những phát ngôn không đúng mực, ăn thịt chó, trứng vịt lộn