Bắt tạm giam YouTuber “Thiên báo SBC Biên Hòa” Nguyễn Mạnh Hưng

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Mạnh Hưng (SN 1980, cư trú tại phường Long Bình, TP Đồng Nai) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo cơ quan CSĐT, ngày 5/12/2025, Công an TP Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích" xảy ra ngày 11/6/2025 tại Bodh Gaya, quận Gaya, bang Bihar, Ấn Độ.

Trước đây, Nguyễn Mạnh Hưng hay còn gọi “Thiên Báo SBC Biên Hòa” thường xuyên sử dụng mạng xã hội như: Youtuber “THIÊN BÁO SBC BIÊN HÒA”, Facebook: “Nguyễn Thiên Báo”, “Thiên Báo SBC Biên Hòa”, “Đội SBC Biên Hòa”, “Thiên Báo SBC”… để đăng tải, chia sẻ, bình luận những vấn đề nhạy cảm của xã hội, trong đó có việc bộ hành của ông Lê Anh Tú - thường được gọi là “Thích Minh Tuệ” tại nước ngoài.

Công an TP Đồng Nai bắt giam chủ kênh youtube “Thiên Báo SBC Biên Hòa”.

Đáng chú ý, ngày 11/6/2025, hai nhóm YouTuber từ Việt Nam sang Ấn Độ theo đoàn bộ hành của ông Lê Anh Tú mâu thuẫn, đánh nhau. Nguyễn Mạnh Hưng dùng dao chém gây thương tích Nguyễn Quý Dậu (Dậu Nguyễn TV) thương nặng ở tay, phải nhập viện cấp cứu ở Ấn Độ. Khi về nước tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP Hồ Chí Minh. Sau đó, Nguyễn Quý Dậu đã làm đơn gửi Cơ quan Công an để tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của Nguyễn Mạnh Hưng.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai đang tiếp tục điều tra để xử lý hành vi vi phạm của Nguyễn Mạnh Hưng.