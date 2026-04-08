Điều tra nhóm đối tượng xô xát, nghi có nổ súng gây thương tích tại Đồng Tháp

Thứ Tư, 12:58, 08/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 8/4, các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp đang phối hợp điều tra vụ việc một nhóm đối tượng nghi bắn và đâm trọng thương 2 người.

Theo thông tin ban đầu, lúc 20h30 ngày 5/4, anh Nguyễn Châu T. (33 tuổi, ngụ xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp) đang uống rượu bia ở nhà của một người bạn ở xã Tân Hương thì có một nhóm đối tượng khoảng 6 người đến kiếm anh Tô Văn N. (26 tuổi, ngụ cùng địa phương).

Cảnh náo loạn tại tiệc nhậu có xô xát, đánh nhau gây thương tích cho 02 người
Cảnh náo loạn tại tiệc nhậu có xô xát, đánh nhau gây thương tích cho 02 người

Nhóm đối tượng này dùng một vật nghi là súng bắn 1 phát trúng vào bụng anh N., thấy vậy anh T. hất bàn lên thì bị 1 nam thanh niên dùng dao đâm vào vai trái làm anh T. bị thương tích.

Những đối tượng còn lại dùng vật giống như súng bắn và dao truy đuổi nhóm người nhậu cùng anh T. nhưng không gây ra thương tích cho ai. 

Sau đó nhóm đối tượng này bỏ đi, anh T. và N. được đưa đi bệnh viện điều trị.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, truy xét nhóm đối tượng trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

 

PV/VOV-ĐBSCL
Bắt nghi phạm đâm trọng thương thiếu tá công an ở Mũi Né
Bắt thanh niên dùng dao đâm bạn gái trọng thương, đâm người can ngăn tử vong
Đâm bạn gái trọng thương vì bị đề nghị chia tay
