Bắt tên cướp có 4 tiền án, cướp tài sản giữa cầu Rạch Miễu 2 ở Đồng Tháp

Đây là đối tượng có 04 tiền án về các tội cố ý gây thương tích, cướp tài sản, trộm cắp và trốn khỏi nơi giam giữ. Trước đó vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 24/4, chị Nguyễn Thị Cẩm Hồng (sinh năm 1987, xã Long Định, tỉnh Đồng Tháp) đang điều khiển xe máy từ hướng ngã tư Đồng Tâm qua cầu Rạch Miễu 2. Khi đến đoạn giữa cầu, chị Hồng bất ngờ bị một đối tượng điều khiển xe máy áp sát, lớn tiếng xin tiền.

Đối tượng cướp tài sản người đi đường khi lưu thông giữa cầu Rạch Miễu 2

Khi chị Hồng cho biết không mang theo tiền, đối tượng đe dọa sẽ đạp ngã xe nếu không chịu đưa tiền. Chị Hồng buộc phải dừng xe, lấy 200.000 đồng trao cho đối tượng. Tuy nhiên, đối tượng chê số tiền ít và tiếp tục cưỡng đoạt thêm 800.000 đồng cùng 6 tờ vé số chị đang cầm trên tay.

Chưa dừng lại, đối tượng tiếp tục lấy đi chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Oppo của chị Hồng. Thấy chị đang đeo một chiếc túi, đối tượng thò tay cướp lấy và đe dọa sẽ đâm chết nếu chị không chịu giao. Chị Hồng đành giao chiếc túi, để đối tượng lấy bên trong một chiếc máy tính bảng Galaxy Tab S11. Sau khi cướp được tài sản, đối tượng trả lại chiếc túi rỗng cho chị Hồng rồi nhanh chóng đi về hướng cồn Thới Sơn.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, công an phường Thới Sơn khẩn trương vào cuộc xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ. Chỉ hơn 5 giờ, đến 20 giờ 50 phút cùng ngày, lực lượng công an đã bắt giữ được đối tượng gây án là Lê Văn Cang (sinh ngày 2/5/1985, ngụ ấp Vĩnh Bình, xã Vĩnh Kim, tỉnh Đồng Tháp).

Tại cơ quan điều tra, Lê Văn Cang thừa nhận toàn bộ hành vi cướp tài sản của chị Nguyễn Thị Cẩm Hồng trên cầu Rạch Miễu 2. Mở rộng điều tra, đối tượng tiếp tục khai nhận đã thực hiện thêm một vụ cướp giật tài sản trên địa bàn Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp trước đó.

Đáng chú ý, Lê Văn Cang là đối tượng có 4 tiền án: Năm 2013 bị xử phạt 2 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích", năm 2017 tiếp tục lĩnh 9 tháng tù về tội "Trộm cắp tài sản", năm 2019 bị xử phạt 9 năm 6 tháng tù về tội "Cướp tài sản và trốn khỏi nơi giam giữ". Cả ba bản án đều được chấp hành tại các trại giam Mỹ Phước và Phước Hòa.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra- công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.