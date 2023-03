Bắt thêm 1 người liên quan vụ nổ súng ở Quy Nhơn

Nguyễn Thành Quý là nghi phạm thứ 3 liên quan vụ nổ súng bắn đạn pháo ở thành phố Quy Nhơn khi đang lẩn trốn tại huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Trước đó, Công an tỉnh Bình Định đã tạm giữ Nguyễn Duy Khương (35 tuổi) trú thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước và Trần Công Sĩ (31 tuổi) trú phường Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Nguyễn Duy Khương (ngồi sau xe máy) dùng vật dụng nghi súng bắn Trần Công Sĩ.

Nguyễn Thành Quý tại cơ quan điều tra.

Tại Cơ quan Điều tra, Nguyễn Duy Khương và Trần Công Sĩ khai nhận, sáng ngày 28/2, Sĩ điều khiển xe máy biển số 77B1-029.87 trên đường Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn thì gặp một xe máy hiệu Wave do Nguyễn Thành Quý điều khiển chở Nguyễn Duy Khương. Khi đến ngã tư đường Trần Hưng Đạo - Phan Đình Phùng, Khương dùng một vật nghi giống súng bắn 1 phát về phía Sĩ làm người này hoảng sợ ngã xe ra đường. Khương tiếp tục bắn phát thứ 2 nhưng không trúng. Sĩ đứng dậy lấy súng bắn đạn pháo bắn về phía Khương và bỏ chạy thì bị Nguyễn Thành Quý dùng xe Wave chở Khương đuổi theo…

Hiện Công an tỉnh Bình Định đã thu được cây súng bắn đạn pháo của Trần Công Sĩ sử dụng và đang truy tìm hung khí nghi giống súng do Nguyễn Duy Khương sử dụng. Vụ việc đang được Công an tỉnh Bình Định tiếp tục làm rõ./.