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Bắt Tiktoker Sáng "Con" chuyên sản xuất clip về giang hồ

Thứ Hai, 14:02, 07/09/2026
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VOV.VN - Cao Ngọc Sáng (SN 1990, tức Tiktoker Sáng "Con") vừa bị nhà chức trách bắt giữ để điều tra về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) đã phối hợp với các đơn vị, địa phương bắt giữ Cao Ngọc Sáng (SN 1990, tức Sáng "Con", trú tại Thanh Hóa) để điều tra về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy. 

bat tiktoker sang con chuyen san xuat clip ve giang ho hinh anh 1
Tiktoker Sáng "Con" trong các clip nói đạo lý và khi bị bắt (ảnh phải).

Trên mạng xã hội, Sáng "Con" được biết đến là một Tiktoker chuyên sản xuất video, clip về mối quan hệ giang hồ, trong đó khoe các hình ảnh xăm trổ, nói đạo lý...

Công an TP Hà Nội thụ lý vụ án

Sau khi Cao Ngọc Sáng bị bắt giữ, vụ việc đã được chuyển sang Công an TP Hà Nội để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Đến nay, tổng cộng 6 bị can đã bị khởi tố để điều tra trong vụ án này.

Nhóm các bị can bị khởi tố để điều tra về các hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Không tố giác tội phạm.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được nhà chức trách tiếp tục điều tra, làm rõ. 

Trọng Phú/VOV.VN
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