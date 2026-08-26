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Bị cáo An Tây tự bào chữa, Viện Kiểm sát công bố lời khai tại tòa

Thứ Tư, 16:51, 26/08/2026
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VOV.VN - Tự bào chữa, bị cáo An Tây mong HĐXX xem xét lại hành vi tàng trữ trái phép 13,758 gam Ketamine. Đại diện Viện kiểm sát đã công bố lời khai của các bị cáo trong quá trình điều tra, các bản ghi hình, trong đó các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội.

Ngày 26/8, TAND TP.HCM tiếp tục xét xử sơ thẩm 227 bị cáo trong vụ án VN10, liên quan vụ phát hiện hơn 11,3kg ma túy được ngụy trang trong các tuýp kem đánh răng giấu trong trong vali hành lý của 4 nữ tiếp viên hàng không bị hải quan phát hiện vào năm 2023.

Theo cáo trạng, bị cáo Andrea Aybar Carmona (người mẫu, con được gọi là An Tây) đã cùng với một số đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy ngay tại nhà riêng. An Tây phải chịu trách nhiệm 0,1184 gam Methamphetamine; 0,7524 gam cần sa và 13,758 gam Ketamine mà An Tây đã đưa cho Nguyễn Phương Đông (người đã cùng với An Tây và Văn Anh Duy sử dụng ma túy).

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Phiên xét xử sơ thẩm tiếp tục diễn ra vào sáng ngày 26/8

Tại phiên xử sáng 26/8, bị cáo An Tây thừa nhận chỉ chịu trách nhiệm số ma túy thu giữ tại nhà là 0,1184 gam Methamphetamine và 0,7524 gam cần sa. Còn đối với 13,758g Ketamine được tìm thấy tại vali của Nguyễn Phương Đông tại nhà Nguyễn Thanh Huy, bị cáo An Tây mong Hội đồng xét xử xem xét lại hành vi tàng trữ trái phép vì từ thời điểm bị bắt, bị cáo chưa thấy số ma túy này.

Trước đó, Viện kiểm sát đề nghị 9-11 năm tù đối với bị cáo An Tây về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Luật sư của An Tây cho rằng, với lượng cần sa thu giữ 0,7524 gam là chưa đủ (định lượng tối thiểu là 1g) để truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" theo Điểm b Khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự. Việc buộc tội bị cáo An Tây tàng trữ 13,758 gam Ketamine giao cho Đông chỉ dựa vào lời khai, chưa có đầy đủ dấu vân tay và biên bản khám nghiệm hiện trường.

Đối đáp với ý kiến của các luật sư, sáng 26/8, đại diện Viện kiểm sát đã công bố lời khai của các bị cáo trong quá trình điều tra, các bản ghi hình, trong đó các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội.

Trong quá trình điều tra, chính An Tây đã tự nguyện viết và trình bày với cơ quan điều tra rằng đã cho Đông gói ma túy 13,758g Ketamine vào tháng 11/2024. Lời khai của An Tây phù hợp với lời khai của Nguyễn Phương Đông trong biên bản đối chất.

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Người mẫu Andrea Aybar - Nguyễn Thị An (An Tây) tại cơ quan công an. (Ảnh: CACC)

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Đăng Khánh (39 tuổi, cựu giám đốc chi nhánh của một ngân hàng tại TP.HCM) cũng bị đề nghị mức án 19-20 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, tháng 11/2024, bị cáo Khánh đã có hành vi tổ chức cho Nguyễn Thị Hồng Nhung sử dụng ma túy tại một căn hộ cao cấp ở Quận 7 (cũ). Vài ngày sau đó, Khánh tiếp tục mang 1 gói ma túy dạng "nước vui" và 1 gói Ketamine đến phòng của Lê Thị Triều tại quận Tân Bình (cũ) rủ sử dụng thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang, thu giữ hơn 10 gram ma túy.

Tại phiên tòa, bị cáo Khánh khai chỉ mua ma tuý về sử dụng chứ không tham gia vào việc phân phối, buôn bán ma túy và đã thành khẩn khai báo, nhận thức rõ sai lầm. Bị cáo mong tòa xem xét các tình tiết giảm nhẹ như: gia đình có công cách mạng, có nhiều thành tích trong công tác; đồng thời Khánh cũng đang là lao động chính trong gia đình, bố mẹ đã lớn tuổi còn vợ ở nhà nội trợ chăm sóc 3 con nhỏ.

Hoàng Minh/VOV-TP.HCM
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