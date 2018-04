Bị cáo Châu Thị Thu Nga viết thư cam đoan không “chạy” ĐBQH 30 tỷ đồng

Xét xử phúc thẩm cựu đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga: Ngày 10/4, TAND cấp cao tại Hà Nội đưa bị cáo Châu Thị Thu Nga và đồng phạm ra xử phúc thẩm theo kháng cáo kêu oan, xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo. Trong ảnh, bị cáo Châu Thị Thu Nga tại tòa. (Ảnh: Đức Minh) Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm, khi được luật sư hỏi, bà Nga khai chi 1,5 triệu USD "chạy" ĐBQH. Nội dung này cũng được thể hiện rõ trong cáo trạng. Bà Nga hai lần xin được khai nhưng đều bị HĐXX gạt ra vì nội dung này không liên quan tới vụ án. Tuy nhiên, trước khi phiên phúc thẩm diễn ra, bà Nga lại phủ nhận việc "chạy" ĐBQH. Theo bà Nga, do bị xúc phạm, ức chế và do thời điểm làm việc với cơ quan cảnh sát điều tra, bản thân rất mệt mỏi, tinh thần không được ổn định đồng thời kèm theo ức chế về công việc nên đã khai như vậy. Trong ảnh, Hội đồng xét xử tại phiên tòa phúc thẩm. (Ảnh: Đức Minh) Cụ bà U80 cắt tay chân hàng xóm đến tử vong: Chiều 8/4, tại cánh đồng thuộc thôn Thượng đã xảy ra vụ xô xát giữa ông Nguyễn Đức Liên (SN 1955) và bà Nguyễn Thị Nga. Sẵn dao trên tay, bà Nga cắt vào chân và tay phải nạn nhân khiến ông Liên bị mất nhiều máu và tử vong trên đường đi cấp cứu. Trong ảnh, đối tượng Nguyễn Thị Nga tại cơ quan công an. (Ảnh: Dân trí) Công an khám nghiệm hiện trường vụ người đàn ông chết trong nhà trọ: Khoảng 20h tối 9/4, bạn của anh T. gọi điện thoại đến chơi nhưng không thấy nạn nhân trả lời. Nghi có chuyện chẳng lành, người này liền qua phòng trọ kiểm tra thì phát hiện bạn nằm bất động nên gọi chủ trọ và trình báo sự việc lên cơ quan chức năng. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện anh T. đã tử vong. Trong ảnh, dãy trọ nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: Người đưa tin) Bắt giam nam thanh niên đoạt mạng nữ nhân viên massage rồi tự sát: Theo kết quả điều tra, vào lúc 15h30, ngày 26/3, Hiệu đến cơ sở massage Minh Thành và yêu cầu chị Nguyễn Thị Thanh phục vụ. Nhân viên quán massage lâu không thấy khách ra nên vào phòng xem thì thấy chị Thanh nằm bất động trên vũng máu với nhiều vết thương còn Hiệu bị thương nặng với con dao cắm trên vùng bụng. Trong ảnh, hiện trường xảy ra vụ việc. (Ảnh: Công an TPHCM) Bắt 3 người nước ngoài lừa tiền tỉ của một phụ nữ Cần Thơ: Ngày 9/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết đang tạm giữ hình sự đối với ba người nước ngoài để điều tra hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" thông qua mạng Internet với số chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng. Trong ảnh, ba người nước ngoài lừa đảo bị tạm giữ tại cơ quan điều tra - (Ảnh: Công an cung cấp) Dụ em ra sông bắt cá, cha dượng hiếp dâm người chị ở nhà: Theo đó, chiều 2/4/2017, lợi dụng chị N đi làm không có nhà, Tấn dụ cháu Đ (em cháu Q) đi ra ngoài sông bắt cá. Khi cháu Đ vừa đi khỏi, Tấn dụ dỗ cháu Q quan hệ tình dục. Quá trình điều tra, Tấn thừa nhận lợi dụng sự thiếu hiểu biết của cháu Q, trước đó Tấn đã xâm hại nạn nhân 3 lần. Trong ảnh, bị cáo Lê Văn Tấn sau phiên xử. (Ảnh: Công an nhân dân) Điều tra cái chết bất thường của người đàn ông bên chiếc xe máy: Theo đó, khoảng 4h30 cùng ngày, người dân phát hiện người đàn ông đội nón bảo hiểm nằm bất động cạnh chiếc xe máy trên đường quốc lộ 1 (thuộc phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân). Đến gần kiểm tra, họ tá hỏa khi biết người này đã tử vong, trên người có nhiều vết thương. Trong ảnh, lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường. (Ảnh: Báo Dân trí) Bắt đối tượng thực hiện 8 vụ trộm tại chung cư Quang Trung: Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận là Lê Hữu Bình, 31 tuổi, trú tại phường Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh. Riêng trong ngày 9/4, chỉ trong khoảng 50 phút, Bình đã thực hiện trót lọt 4 vụ trộm tại nhà C2 và nhà B4, Khu chung cư Quang Trung với giá trị tài sản lên đến 82 triệu đồng. Bình còn khai nhận thêm, trước đó đã thực hiện trót lọt 4 vụ trộm cũng tại chung cư nói trên với tổng trị giá tài sản hơn 50 triệu đồng. Trong ảnh, đối tượng Lê Hữu Bình tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Quốc Khánh) Danh tính kẻ chuyên đi cướp dây chuyền của nữ sinh trên đường đi học: Theo đó, Cơ quan điều tra đã tiến hành bắt giữ 2 đối tượng gồm: Bùi Văn Sơn (27 tuổi, trú tại xã Ngư Lộc) và Đồng Văn Toàn (28 tuổi, trú tại xã Minh Lộc) hai đối tượng trên chính là thủ phạm gây ra một số vụ cướp giật dây chuyền của các em học sinh. Trong ảnh, đối tượng Bùi Văn Sơn tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an cung cấp)./.