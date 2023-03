Bị cáo mang xăng đốt rụi xưởng may chỉ vì ghen tuông

Ngày 28/2, TAND thành phố Hà Nội đã đưa bị cáo Phạm Văn Tùng (SN 1989 ở xã Đại Tập, huyện Khoái Châu, Hưng Yên) ra xét xử về tội “Hủy hoại tài sản”. Bị hại trong vụ án là anh Nguyễn Đức B (SN 1990, chủ một xưởng may tại Hà Nội).

Theo cáo trạng và diễn biến phiên tòa, vợ của Tùng là chị Y. (SN 1994) làm việc tại xưởng may của anh Nguyễn Đức B, địa chỉ tại Thường Tín (TP Hà Nội). Đầu năm 2021, Tùng nảy sinh nghi ngờ anh B có quan hệ tình cảm với vợ mình nên đã gây sức ép, buộc chị Y. phải nghỉ việc.

Mặc dù vậy, Tùng vẫn nuôi lòng căm tức rồi nảy sinh ý định đốt xưởng may của gia đình anh B. để cảnh cáo.

Phạm Văn Tùng tại phiên tòa

Tùng sử dụng mạng xã hội Facebook âm thầm theo dõi trang cá nhân của anh B. Đến sáng 14/3/2022, Tùng biết anh B. và công nhân xưởng may đi lễ chùa đầu năm. Do đó, bị cáo đã mang một chai nhựa đựng 1,5 lít xăng rồi đi xe máy đến xưởng may.

Khi đến nơi, Tùng mở cửa sổ phía sau xưởng may, đổ chai xăng vào rồi châm lửa đốt. Đốt xong khi đi ra xe máy, bị cáo mới phát hiện làm rơi chìa khóa xe trong xưởng may. Do đó, Tùng đã dắt xe ra bến đò để về nhà. Đồng thời, Tùng gọi cho bố ruột nhờ mang chìa khóa phụ của xe đến đưa cho mình.

Hậu quả, toàn bộ xưởng may của anh B. bị ngọn lửa thiêu rụi, thiệt hại 1,6 tỷ đồng. Qua điều tra của cơ quan công an, chỉ vài giờ sau khi gây án, Tùng đã bị bắt gọn và thú nhận toàn bộ hành vi mù quáng của mình.

Trước những tài liệu, chứng cứ thuyết phục, TAND TP Hà Nội tuyên Phạm Văn Tùng 9 năm tù về tội "Hủy hoại tài sản"./.