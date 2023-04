Bị lấy trộm máy tính khi dừng xe cứu người phụ nữ động kinh bên đường

Chiều 22/4, anh Trần Trung Dũng (39 tuổi), một giảng viên chuyên dạy an toàn cho trẻ đang trên đường đến lớp dạy thì phát hiện một phụ nữ bị động kinh, co giật ở góc đường Nguyễn Văn Linh - Hoàng Diệu thuộc phường Nam Dương, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Lúc này, người chồng đang cố gắng cấp cứu vợ nằm trên vỉa hè.

Hình ảnh lúc anh Dũng sơ cứu cho nạn nhân bên lề đường.

Thấy tình thế cấp bách, lại có kiến thức về sơ cứu, anh Dũng lập tức để xe máy lên lề, xuống hỗ trợ sơ cứu cho nạn nhân. Anh Dũng để balo trong đó có máy tính xách tay của mình ở trên xe. Khi sơ cứu cho người phụ nữ qua cơn nguy hiểm xong, anh lái xe máy đến nơi làm việc. Tuy nhiên, khi mở balo để lấy máy tính ra giảng dạy thì phát hiện đã bị mất.

Anh Dũng cho biết, dù đang rất gấp để đến lớp nhưng thấy những tình huống này không thể không cứu. Lúc đó, anh để balo ở xe máy, có thể quan sát rồi đến hỗ trợ người gặp nạn. Nhưng khi đông người tập trung lại thì xe máy bị che khuất.

Theo anh Dũng, trong máy tính có rất nhiều dữ liệu quan trọng tích góp trong 10 năm giảng dạy, làm việc. Sau đó, anh đã trình báo công an phường với hi vọng tìm lại được laptop. Hiện, Công an phường Nam Dương, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đang hỗ trợ truy tìm nghi phạm./.