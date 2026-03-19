Bị phạt vì nhập cảnh trái phép sau chuyến “việc nhẹ lương cao”

Thứ Năm, 17:06, 19/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Công an Thái Nguyên vừa phát hiện và xử phạt một trường hợp nhập cảnh trái phép, đồng thời đưa ra cảnh báo về rủi ro từ các lời mời gọi “việc nhẹ, lương cao” ở nước ngoài.

Ngày 19/3, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, qua công tác nắm tình hình địa bàn và quản lý cư trú, Công an xã Phú Lạc đã phát hiện trường hợp T.T.C (SN 2005, trú tại địa phương) có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Theo xác minh, năm 2024, T.T.C xuất cảnh sang Campuchia lao động. Đến tháng 11/2025, người này nhập cảnh trái phép qua khu vực tỉnh Tây Ninh, sau đó di chuyển qua nhiều địa phương làm việc trước khi trở về quê vào ngày 10/3/2026.

Công an làm việc với T.T.C

Ngay sau khi phát hiện, lực lượng công an đã nhanh chóng xác minh, củng cố hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với T.T.C về hành vi “Qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục nhập cảnh theo quy định”.

Cơ quan chức năng nhận định, đây là trường hợp điển hình cho việc người dân nhẹ dạ tin theo các lời mời gọi “việc nhẹ, lương cao” ở nước ngoài, dẫn đến vi phạm pháp luật và tiềm ẩn nhiều rủi ro về an ninh, sức khỏe, thậm chí tính mạng.

Từ vụ việc trên, Công an xã Phú Lạc khuyến cáo người dân tuyệt đối không xuất, nhập cảnh trái phép qua các đường mòn, lối mở biên giới; cảnh giác trước các lời mời gọi lao động nước ngoài không rõ ràng. Khi có nhu cầu làm việc ở nước ngoài, cần thực hiện đầy đủ thủ tục theo quy định để đảm bảo quyền lợi và an toàn.

Bên cạnh đó, người dân cần nâng cao ý thức, kịp thời phát hiện, tố giác các hành vi tổ chức, môi giới, lôi kéo xuất nhập cảnh trái phép để lực lượng chức năng xử lý theo quy định, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Cao Thắng/VOV.VN
Tag: nhập cảnh trái phép xử phạt vi phạm hành chính Thái Nguyên
