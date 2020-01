Bị yêu cầu dừng đốt pháo, nhóm thanh niên đánh công an xã trọng thương

Vào đêm giao thừa tức ngày (24/1), một tổ công tác thuộc Công an xã Cư Né, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk tổ chức tuần tra tại buôn Dhia 1, xã Cư Né thì phát hiện Y Nhỡ Mlô 23 tuổi và Nguyễn Duy Quyền 29 tuổi, cùng trú Buôn Dhia 1, xã Cư Né đang tổ chức đốt pháo.

Đại tá Lê Văn Tuyến-Giám đốc Công an Đắk Lắk trực tiếp chỉ đạo xử lý nhiều vụ đốt pháo trái phép.

Lực lượng công an xã Cư Né đã yêu cầu hai đối tượng dừng việc đốt pháo, sau đó mời về trụ sở công an xã để làm việc. Tuy nhiên 2 thanh niên này bất hợp tác và có biểu hiện manh động.

Bên cạnh đó, các đối tượng Y Nhưng Mlô 20 tuổi, Y Tió Niê 19 tuổi, Y Tah Mlô 28 tuổi, và Y Sen Mlô 18 tuổi, tất cả trú buôn Dhia 2, xã Cư Né, và là bạn của các đối tượng đốt pháo đã đồng loạt hô "đánh công an xã" rồi nhặt gậy tre ven đường tấn công lực lượng công an.

Nhóm Y Nhỡ Mlô và Nguyễn Duy Quyền cùng các đối tượng chống người thi hành công vụ tại xã Cư Né bị bắt giữ.

Các đối tượng chỉ chịu dừng lại rồi vứt bỏ hung khí bỏ chạy khi lực lượng ứng cứu tới hỗ trợ. Hậu quả một Phó trưởng công an xã Cư Né và một công an viên bị trọng thương. Ngay sau đó, Công an huyện Krông Búk phối hợp với lực lượng chức năng địa phương đã bắt giữ được nhóm này.

Gần 30kg pháo tang vật các loại bị thu giữ...