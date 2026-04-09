Biên phòng Lào Cai phá án “kết hôn ảo – bán người thật”

Thứ Năm, 23:10, 09/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai vừa triệt phá thành công Chuyên án LC 326, lột trần thủ đoạn mua bán người dưới danh nghĩa kết hôn xuyên biên giới, giải cứu thành công nạn nhân mới 16 tuổi.

Cụ thể, thông qua các ứng dụng mạng xã hội như TikTok và Facebook, hai đối tượng Cư Thị Chà (trú tại xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) và Tráng Seo Hồng (trú tại xã Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai) đã chủ động tiếp cận, livestream và nhắn tin với những phụ nữ, trẻ em gái dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn. Chúng khéo léo đóng vai người tâm sự, rồi vẽ ra viễn cảnh "lấy chồng ngoại quốc" để đổi đời.

Nạn nhân là em Thào Thị N, trú tại Sơn La, bị lừa bán sang Trung Quốc hồi tháng 3/2025 khi mới 15 tuổi, với giá 20 vạn Nhân dân tệ. Thủ đoạn của chúng tinh vi đến mức yêu cầu nạn nhân phải giữ bí mật tuyệt đối với gia đình, không mang theo đồ đạc, tư trang để dễ dàng xóa dấu vết khi di chuyển qua biên giới. Đáng chú ý, ngay tại thời điểm bị bắt giữ vào ngày 2/4/2026, các đối tượng vẫn đang tiếp tục dùng điện thoại để "săn" thêm những nạn nhân mới.

bien phong lao cai pha an ket hon ao ban nguoi that hinh anh 1
Áp giải 2 đối tượng trong đường dây mua bán người

Nói về tính chất tinh vi của vụ án này, Trung tá Vũ Trần Minh Đạt – Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai cho biết: “Nhóm đối tượng lợi dụng sự khó khăn và thiếu hiểu biết của gia đình nạn nhân và của chính nạn nhân để dụ dỗ, đưa nạn nhân đi nước ngoài dưới hình thức kết hôn. Đây là một thủ đoạn mới, rất tinh vi. Tuy nhiên, với tinh thần kiên quyết đấu tranh, đơn vị đã bắt giữ thành công 02 đối tượng, giải cứu nạn nhân, thu giữ toàn bộ tang vật và tiếp tục đấu tranh mở rộng, làm rõ”.

Hiện Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với Tráng Seo Hồng và Cư Thị Chà. Chuyên án là hồi chuông cảnh tỉnh cho người dân trước những cạm bẫy "kết hôn ảo" trên không gian mạng, đồng thời khẳng định sự quyết liệt của lực lượng biên phòng trong cuộc chiến bảo vệ chủ quyền và an ninh biên giới.

An Kiên - Trung Dũng/VOV-Tây Bắc
Đồn Biên phòng Na Mèo tăng cường cao điểm, bắt đối tượng tàng trữ ma túy
VOV.VN - Để đảm bảo bình yên cho nhân dân trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp đã ra quân quyết liệt, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khắc phục mọi khó khăn… đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm trên tuyến biên giới.

VOV.VN - Ngày 4/2, Đồn Biên phòng Cái Đôi Vàm (BĐBP Cà Mau) cho biết, đơn vị đang hoàn chỉnh các thủ tục, hồ sơ xử lý các đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy theo quy định của pháp luật.

