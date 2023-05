Bình Định: Điều tra vụ hỗn chiến trong đêm tại thành phố Quy Nhơn

Thanh Hoá: Bắt giữ 7 đối tượng sử dụng súng, kiếm “hỗn chiến” trong đêm

VOV.VN - Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin: Công an huyện Hà Trung vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giữ 7 đối tượng sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, gây rối trật tự công cộng tại xã Hà Lai, huyện Hà Trung.