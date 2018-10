Bình Dương: Bắt được đối tượng giết bà chủ quán nước

Trước sự truy tìm gắt gao của cơ quan Công an, khuya ngày 24/10, đối tượng Nguyễn Minh Hiếu (28 tuổi, ngụ tại thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương), là đối tượng đã ra tay sát hại bà chủ quán nước cướp đi sợi dây chuyền vàng tại ấp Bưng Còng, xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng, Bình Dương đã đến cơ quan Công an đầu thú. Cơ quan Công an đang lấy lời khai đối tượng Nguyễn Minh Hiếu

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, khoảng 15h ngày 20/10, đối tượng Hiếu, đi xe máy biển số 61C1-33600 đến quán nước của bà Võ Thị Thanh Thảo, 42 tuổi nằm trên đường ĐT 744 thuộc ấp Bưng Còng, xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng, Bình Dương giả vờ uống nước để tìm thời cơ ra tay cướp dây chuyền.

Đối tượng Nguyễn Minh Hiếu cúi đầu nhận tội.

Khi thấy trong quán không có ai, đối tượng Hiếu lấy con dao để trên kệ của quán, đến kề dao vào cổ bà Thảo đe dọa rồi giật sợi dây chuyền. Thấy vậy, bà Thảo chống trả quyết liệt, trong lúc giằng co, đối tượng Hiếu dùng dao đâm vào cổ bà Thảo, sau đó tẩu thoát.

Bị đâm, bà Thảo ôm cổ chạy ra ngoài cầu cứu, nhưng vừa chạy được khoảng 20 mét thì ngã gục trên vỉa hè.

Con dao đối tượng Nguyễn Minh Hiếu lấy tại quán rồi dùng làm hung khí giết người.

Sau khi cướp được sợi dây chuyền, đối tượng Hiếu mang bán cho một tiệm vàng được hơn 6 triệu đồng. Đến ngày 22/10, đối tượng này tiếp tục đi giật một sợ dây chuyền của một người phụ nữ tại phường Phú Tân, TP. Thủ Dầu Một, nhưng bị người dân phát hiện, truy đuổi nên đối tượng Hiếu bỏ xe chạy thoát thân.

Công an tỉnh Bình Dương khám nghiệm hiện trường.

Theo điều tra của cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Minh Hiếu đã gây ra nhiều vụ cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ./.

