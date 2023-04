Bình Dương: Nghi phạm sát hại mẹ kế rồi gọi điện báo công an

Chiều nay (14/4), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương phối hợp Công an thành phố Thủ Dầu Một tạm giữ nghi can Nguyễn Thị Mỹ Chung (37 tuổi, quê Vĩnh Long) để điều tra làm rõ về hành vi "Giết người".

Công an đến khám nghiệm hiện trường vụ án mạng (ảnh: ĐC).

Theo điều tra, khoảng 8h sáng 14/4, Nguyễn Thị Mỹ Chung ra tay sát hại mẹ kế là bà Nguyễn Thị Nguyệt (59 tuổi, quê Đăk Lăk) tại một nhà trọ trên đường D9, thuộc khu phố 1, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một.

Sau khi gây án, Chung đã gọi điện thoại cho bố biết sự việc, rồi gọi báo công an.

Nghi phạm Nguyễn Thị Mỹ Chung tại cơ quan công an (ảnh: CACC)

Nhận tin báo, Công an phường Phú Tân đến hiện trường thì phát hiện bà Nguyễn Thị Nguyệt đã tử vong trong phòng trọ.

Lực lượng công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và tử thi, đồng thời làm việc với nghi can Nguyễn Thị Mỹ Chung.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ./.