Bịt mặt, che biển số rồi đi cướp vẫn không thoát

Ngày 14/7, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn Quyết (SN 1989, trú xóm Na Mao, xã Phú Thịnh, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp nhận tin báo về một vụ cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn phường Phan Đình Phùng. Theo điều tra, đối tượng gây án đã sử dụng khẩu trang che kín mặt, đồng thời che biển số xe máy nhằm gây khó khăn cho quá trình xác minh, truy bắt của lực lượng Công an. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an phường Phan Đình Phùng khẩn trương xác minh, truy xét đối tượng.

Cơ quan công an đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối tượng Trần Văn Quyết về hành vi cướp giật tài sản

Sau quá trình rà soát, lực lượng chức năng xác định Trần Văn Quyết là nghi phạm và phối hợp với Công an xã Phú Thịnh triệu tập đối tượng để làm việc. Tại cơ quan Công an, Quyết khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định phạm tội.

Theo lời khai, Quyết sử dụng một chiếc xe máy đã trộm cắp trước đó, dùng giấy dán che biển kiểm soát rồi chạy lòng vòng trên địa bàn phường Phan Đình Phùng tìm "con mồi". Khi đi đến đường Cách mạng Tháng Tám, phát hiện một bé gái đang ngồi trước cửa nhà, trên tay cầm điện thoại di động, Quyết lập tức xuống xe, đi bộ tiếp cận rồi bất ngờ giật chiếc điện thoại và nhanh chóng lên xe tẩu thoát.

Mở rộng đấu tranh, Trần Văn Quyết còn khai nhận trước đó đã thực hiện thêm 2 vụ trộm cắp xe mô tô trên địa bàn các xã Phú Xuyên và Phú Thịnh trong tháng 6/2026.

Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, Phòng Cảnh sát hình sự đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng, đồng thời thu giữ phương tiện gây án cùng nhiều tang vật liên quan.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án theo quy định.