Bộ Công an đang điều tra về đồng tiền ảo Pi

Ngày 30/6, Bộ Công an tổ chức họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác Công an 6 tháng đầu năm 2023. Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an chủ trì họp báo.

Trước câu hỏi của phóng viên về đồng tiền ảo Pi, Thiếu tướng Lê Xuân Minh - Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) thông tin: Lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra về đồng tiền này.

Thiếu tướng Lê Xuân Minh - Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05). (Ảnh: Trọng Phú)

Thiếu tướng Lê Xuân Minh cho biết: "Đây là một vấn đề rất lớn đối với các hoạt động tín dụng trên không gian mạng, hiện nay chúng ta chưa quản lý được. Phân định từ tiền ảo, tài sản ảo, tiền kỹ thuật số; các phương thức giao dịch trên không gian mạng xuyên biên giới... Đối với đồng tiền ảo Pi, cục An ninh mạng phối hợp với công an các địa phương để điều tra. Sẽ không có hoạt động kinh doanh nào có mức lợi nhuận cao như vậy. Dấu hiệu về các hoạt động lôi kéo, đa cấp như vậy tiềm ẩn rất nhiều rủi ro." - Phó Cục trưởng A05 nhấn mạnh.

Trước đó ngày 25/6, tại tỉnh Bắc Ninh, hơn 1.500 người tham gia buổi offline về tiền ảo Pi tại một nhà hàng ở TP Từ Sơn.

Buổi offline này có chủ đề: "Việt Nam GCV 314.159$ Event" để bàn về về giá cho Pi; cùng hô hào, tuyên bố giá trị 1 đồng Pi bằng 7 tỷ đồng, tương đương 314.159 USD. Về việc này, lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ. Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) cũng đưa ra cảnh báo với người dân phải hết sức thận trọng khi tham gia các hoạt động giao dịch tiền ảo với lợi nhuận cao bất thường, có dấu hiệu lôi kéo, đa cấp.