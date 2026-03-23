Bộ Công an đề xuất phạt đến 30 triệu đồng với hành vi đưa bí mật cá nhân lên mạng

Thứ Hai, 14:05, 23/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực An ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân, hành vi đưa lên không gian mạng bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của người khác có thể bị phạt tới 30 triệu đồng.

Bộ Công an mới đây công bố dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực An ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân, để lấy ý kiến đóng góp. Thời gian lấy ý kiến từ ngày 16 đến 26/3. 

Theo Bộ Công an, thời gian qua, vi phạm pháp luật trên không gian mạng tiếp tục diễn biến phức tạp. Hoạt động tán phát thông tin xấu, độc, vi phạm pháp luật vẫn diễn ra thường xuyên trên các nền tảng dịch vụ mạng xã hội. Bên cạnh đó vẫn xảy ra tình trạng dữ liệu cá nhân bị sử dụng, đánh cắp, trao đổi, rao bán nhằm trục lợi. Thực tế cho thấy cần có mức xử phạt để tăng hiệu lực của pháp luật, tăng sức răn đe, ngăn ngừa tội phạm. 

bo cong an de xuat phat den 30 trieu dong voi hanh vi dua bi mat ca nhan len mang hinh anh 1
(Ảnh minh họa: Trọng Phú)

Tại Điều 12 của dự thảo đề xuất các mức phạt khi vi phạm quy định về bảo vệ thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật công tác, bí mật gia đình và đời sống riêng tư trên không gian mạng.

Theo đó, phạt tiền từ 20 - 30 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

Đưa lên không gian mạng thông tin thuộc bí mật công tác, bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư gây ảnh hưởng đến danh dự, uy tín, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Không thực hiện yêu cầu của lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng về phòng, chống gián điệp mạng, bảo vệ thông tin thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật.

Thay đổi, hủy bỏ hoặc vô hiệu hóa trái phép các biện pháp kỹ thuật được xây dựng, sử dụng để bảo vệ thông tin thuộc bí mật nhà nước.

Cố ý nghe lén, ghi âm, ghi hình trái phép các cuộc đàm thoại trên không gian mạng. Tiết lộ thông tin về sản phẩm mật mã dân sự, thông tin về khách hàng sử dụng hợp pháp sản phẩm mật mã dân sự; sử dụng, kinh doanh các sản phẩm mật mã dân sự không rõ nguồn gốc.

Người vi phạm còn có thể bị áp dụng biện pháp khắc phục là buộc xóa, hủy đến mức không thể khôi phục dữ liệu về thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, bí mật công tác, bí mật gia đình và đời sống riêng tư trên không gian mạng...

Đề xuất phạt tới 70 triệu đồng nếu kêu gọi từ thiện để lừa đảo trên không gian mạng

Tại khoản 4, Điều 13 của dự thảo, Bộ Công an đề xuất mức phạt tiền từ 50 - 70 triệu đồng đối với một trong các hành vi mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự như:

Sử dụng không gian mạng can thiệp vào hoạt động giao dịch, thay đổi tài khoản nhận tiền để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Sử dụng không gian mạng huy động vốn theo phương thức lấy tiền của người sau trả lãi cho người trước để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Kinh doanh theo phương thức đa cấp trên không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Sử dụng không gian mạng lừa đảo trong giao dịch chứng khoán để chiếm đoạt tài sản;

Sử dụng không gian mạng kêu gọi từ thiện để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Sử dụng trái phép thông tin về tài khoản số, tài khoản mạng xã hội, tài khoản điện tử của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

Thiết lập, cung cấp trái phép dịch vụ viễn thông, Internet nhằm chiếm đoạt tài sản; trộm cắp cước viễn thông quốc tế trên nền Internet.

Làm, tàng trữ, mua bán, sử dụng, lưu hành thẻ ngân hàng giả nhằm chiếm đoạt tài sản của chủ tài khoản, chủ thẻ hoặc thanh toán hàng hóa, dịch vụ. Mạo danh các cơ quan thực thi pháp luật, yêu cầu cung cấp thông tin, chiếm đoạt tài sản;

Xâm nhập, tấn công hệ thống thông tin phục vụ các hoạt động giao dịch tiền tệ, tài chính, chứng khoán hoặc tài sản số.

Trọng Phú/VOV.VN
Tổng kết Bộ luật Hình sự: Hoàn thiện pháp lý đáp ứng tình hình mới
VOV.VN - Sáng nay (20/3), Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung các năm 2017 và 2025). Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chủ trì hội nghị.

Tội rửa tiền trong vụ Phó Đức Nam: Trách nhiệm pháp lý không loại trừ người thân

VOV.VN - Từ diễn biến vụ án lừa đảo đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn do Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu, nhiều hành vi có dấu hiệu rửa tiền đang được cơ quan điều tra làm rõ, kéo theo trách nhiệm pháp lý đối với các cá nhân liên quan. 

Vụ kéo lê bạn gái trên đường ở Hải Phòng: Góc nhìn pháp lý từ luật sư

VOV.VN - Theo luật sư việc Cơ quan điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can chỉ là những bước ban đầu trong quá trình giải quyết vụ án. Cơ quan điều tra sẽ phải tiếp tục tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ các tình tiết của vụ án như: Nguyên nhân, diễn biến, các hành vi vi phạm cụ thể của đối tượng...

