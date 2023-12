Bộ Công an trao giải cuộc thi tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy

Báo cáo tổng kết cuộc thi, Trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), Bộ Công an Trưởng Ban tổ chức cuộc thi, cho biết: Cuộc thi tìm hiểu Luật Phòng, chống ma tuý được diễn ra từ ngày 20/7 đến ngày 19/10 do Bộ Công an tổ chức.

Sau 3 tháng phát động, đã có hơn 3.2 triệu lượt tham gia thi trực tuyến. Đồng thời, Ban tổ chức nhận được gần 5000 bài dự thi tự luận. Điều này cho thấy sức lan toả của cuộc thi rất rộng lớn, có ý nghĩa sâu sắc, là dấu ấn trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Đặc biệt, có nhiều bài viết tay nắn nót hàng trăm trang giấy, trong số đó có bài viết tay tham gia dự thi của cụ bà 81 tuổi, cụ ông 76 tuổi ở Hà Nội và nhiều bài dự thi của các cháu học sinh Tiểu học, THCS, THPT.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao 2 giải đặc biệt cho 2 cá nhân là Lê Bảo Toàn- học viên năm nhất, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng và Lê Thanh Hòa, giáo viên trường THCS Lý Tự Trọng (tỉnh Đồng Nai) cùng 10 giải Nhất, 30 giải Nhì, 60 giải Ba và 90 giải khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả trên toàn quốc. Ba đơn vị tập thể được khen thưởng dịp này là: Học viện Cảnh sát nhân dân, Học viện An ninh nhân dân và Trường THPT Quảng Ninh (xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình).

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc trao giải đặc biệt cho các tác giả

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, tội phạm và tệ nạn ma tuý là hiểm họa lớn của nhân loại. Trong những năm qua, do chịu tác động rất lớn từ tình hình ma túy thế giới và khu vực, nhất là áp lực từ vùng “Tam giác vàng”, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy ở nước ta diễn biến rất phức tạp, nghiêm trọng, khó lường; đã và đang gây ra những hậu quả tiêu cực đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội.

Luật Phòng, chống ma tuý có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022 góp phần quan trọng hoàn thiện các cơ chế, chính sách pháp luật về phòng, chống ma túy... Qua đó, khắc phục những hạn chế, bất cập trong các quy định của Luật Phòng, chống ma tuý cũ (ban hành năm 2000, sửa đổi, bổ sung năm 2008)...

Để Luật sớm đi vào cuộc sống, tạo cơ sở pháp lý quan trọng nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy, Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc đề nghị: Các cấp, ngành, các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện Luật Phòng, chống ma túy tại cơ quan, đơn vị mình. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng ngừa ma túy theo phương châm hướng về cơ sở, tập trung vào các nhóm đối tượng có nguy cơ cao nhằm hạn chế phát sinh người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy mới, giảm nguồn cầu về ma túy; Chú trọng tuyên truyền, vận động cho người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy chấp hành tốt các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy.

Ban tổ chức trao giả cho các tập thể, cá nhân đạt giải Nhất

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cũng đề nghị ngành Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an đẩy mạnh thực hiện các biện pháp xác định tình trạng nghiện, cai nghiện, điều trị nghiện và lập hồ sơ đưa người vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; đảm bảo an ninh trật tự tại các cơ sở cai nghiện ma túy, cơ sở xác định tình trạng nghiện; tăng cường các giải pháp giúp người nghiện tái hòa nhập cộng đồng, thực hiện chính sách cho vay vốn, đào tạo, dạy nghề, hỗ trợ giải quyết việc làm cho người bị quản lý sau cai nghiện ma túy.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cũng cho cho biết, Bộ Công an đã có chỉ đạo cơ quan điều tra các cấp điều tra, bắt giữ những đối tượng chủ mưu, cầm đầu các đường dây phạm tội về ma túy. Qua đó trừng trị nghiêm khắc những tổ chức tội phạm sản xuất ma túy.

“Việc sản xuất ma túy từ hóa chất đang diễn biến phức tạp do quy trình sản xuất đơn giản, nhưng mức độ nguy hiểm cao, có loại ma túy chỉ cần dùng 20ml là đã gây tử vong”, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh và cho biết thêm, hiện nay cơ quan chức năng phát hiện chiêu thức mới mà tội phạm ma túy dùng để ngụy trang chất cấm, đó là sử dụng chất hóa học phủ lên ma túy để qua mắt khâu giám định. Đây là thủ đoạn mới rất tinh vi…

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an

Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc tin tưởng các tập thể, cá nhân, đại diện tiêu biểu cho hàng nghìn tập thể, cá nhân tham gia cuộc thi, vinh dự được trao thưởng sẽ trở thành các hạt nhân tiêu biểu, gương mẫu trong thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống ma túy; đồng thời tiếp tục trở thành các tuyên truyền viên tích cực, tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy đến các tầng lớp nhân dân, nhất là tại các địa bàn cơ sở, góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp trong đấu tranh hiệu quả, đẩy lùi hiểm họa tội phạm và tệ nạn ma túy.