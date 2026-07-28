Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh đấu tranh với các đường dây vượt biên trên biển

Địa bàn biển, đảo rộng, nhiều luồng lạch và bến bãi tự phát vừa tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế, du lịch, vừa đặt ra không ít thách thức trong quản lý xuất, nhập cảnh cho tỉnh Quảng Ninh. Đặc biệt, trong bối cảnh các quốc gia tăng cường truy quét tội phạm lừa đảo xuyên biên giới, một số đối tượng tìm cách lợi dụng tuyến biển Quảng Ninh để đưa người nước ngoài xuất cảnh trái phép về Trung Quốc.

Khi hệ thống kiểm soát trên tuyến đường bộ được siết chặt, các đối tượng nhanh chóng thay đổi phương thức phạm tội. Chúng tổ chức hoạt động khép kín, phân công người đón, dẫn đường, vận chuyển bằng ô tô, xe máy rồi chuyển sang xuồng cao tốc. Có trường hợp còn thuê phương tiện của ngư dân, giả danh đưa khách đi tham quan để qua mặt lực lượng chức năng.

Trung tá Nguyễn Sơn Hà, Phó Đồn trưởng Nghiệp vụ Đồn Biên phòng Hạ Long, Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh cho biết: "Đặc khu Vân Đồn là địa bàn du lịch biển, đảo. Khi lực lượng chức năng phát hiện, các đối tượng sẽ lấy lý do là đưa khách du lịch đi tham quan để qua mặt lực lượng chức năng. Trong thời gian qua, đơn vị đã tập trung chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ tăng cường tuần tra, kiểm soát; bám nắm tình hình từ công tác dân vận đến hoạt động của các đối tượng. Trên cơ sở đó, chúng tôi xác định được hệ thống ê-kíp, các đối tượng đã bố trí, phân công nhiệm vụ rất cụ thể cho nhau để đưa người xuất cảnh sang Trung Quốc".

Lợi dụng tuyến biên giới trên biển, các đối tượng đã thực hiện nhiều vụ đưa đón người nước ngoài xuất nhập cảnh trái phép.

Thực tế đấu tranh cho thấy, các giao dịch thường được thực hiện qua ví điện tử hoặc phương thức trung gian, hạn chế tiếp xúc trực tiếp. Mỗi chuyến đưa người trót lọt, các đối tượng có thể thu lợi từ 2 đến 4 triệu đồng. Việc móc nối qua nhiều địa phương và thay đổi phương tiện liên tục khiến công tác nhận diện, theo dõi và bắt giữ đòi hỏi nhiều thời gian, lực lượng và biện pháp nghiệp vụ.

Chỉ tính riêng trong tháng 6 năm 2026, Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh đã triệt phá chuyên án QN 526, bóc gỡ một đường dây tổ chức đưa người Trung Quốc xuất cảnh trái phép liên tỉnh. Các đối tượng móc nối qua mạng xã hội, đón người từ Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, sau đó đưa về Vân Đồn rồi sử dụng xuồng cao tốc vận chuyển ra biển. Vụ việc cho thấy hoạt động tổ chức vượt biên đã hình thành quy trình chặt chẽ, liên tỉnh, liên tuyến và ngày càng khó phát hiện.

Trung tá Đinh Trung Giáp, Hải đội trưởng Hải đội Biên phòng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh cho rằng, để kiểm soát tuyến biển rộng, lực lượng Biên phòng duy trì các kíp tuần tra thường xuyên, đồng thời tăng cường phương tiện vào những thời điểm phức tạp.

"Chúng tôi thường xuyên bố trí các kíp tuần tra, kiểm soát từ khu vực đặc khu Vân Đồn ra phía Móng Cái và từ khu vực Cẩm Phả về phía giáp ranh với Hải Phòng. Ngoài ra, theo từng đợt sẽ tăng cường thêm tàu, xuồng hoạt động ở tuyến ngoài, tuần tra, kiểm soát, bảo vệ chủ quyền và đấu tranh với các hoạt động buôn lậu, tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển, qua đó bảo đảm an ninh trật tự vùng biển của tỉnh", Trung tá Đinh Trung Giáp cho biết.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh đã phát hiện, xử lý 7 vụ, 22 đối tượng và 10 phương tiện liên quan; hơn một nửa số vụ việc bị xử lý hình sự. Những con số này phản ánh tính chất có tổ chức, mức độ nghiêm trọng của các đường dây môi giới, đưa dẫn người trái phép, đồng thời cho thấy áp lực ngày càng lớn đối với lực lượng quản lý biên giới. Bên cạnh các biện pháp nghiệp vụ, công tác phòng ngừa tại cơ sở được coi là một mắt xích quan trọng. Bộ đội Biên phòng phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền pháp luật, vận động ngư dân không cho thuê, mượn phương tiện sai quy định, kịp thời cung cấp thông tin về người và phương tiện có biểu hiện nghi vấn.

Đối tượng tổ chức đưa, dẫn người xuất cảnh trái phép bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Ông Nguyễn Văn Đông, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Hà cho biết, địa bàn sau sáp nhập rộng hơn 130km2, dân số trên 40.000 người, có cả khu công nghiệp, cảng biển và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Vì thế, sự phối hợp giữa chính quyền và lực lượng Biên phòng đã phát huy hiệu quả trong việc phòng chống các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn.

"Sau sáp nhập, xã Quảng Hà được hình thành trên cơ sở 4 xã cũ và 2 thôn của xã Quảng Long cũ, với quy mô dân số trên 40.000 người và diện tích trên 130km2. Địa bàn rất rộng, ngoài khu công nghiệp, cảng biển còn có vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Từ đầu năm nay, lực lượng biên phòng phối hợp tốt với xã trong công tác tuyên truyền, tăng cường tuần tra, kiểm tra trên biển; phối hợp xử lý hoạt động khai thác, nuôi trồng thủy sản trái phép, quản lý xuất nhập cảnh, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả", ông Nguyễn Văn Đông thông tin.

Cuộc đấu tranh với các đường dây xuất, nhập cảnh trái phép trên biển sẽ còn nhiều khó khăn khi đối tượng liên tục thay đổi phương thức, địa bàn và công cụ liên lạc. Tuy nhiên, việc kết hợp chặt chẽ nắm tình hình, tuần tra trên biển, đấu tranh chuyên án và phát huy nguồn tin từ người dân đang giúp lực lượng chức năng từng bước thu hẹp khoảng trống kiểm soát. Bình yên trên tuyến biển, đảo vì thế không chỉ được giữ bằng những chuyến tuần tra, mà còn từ sự cảnh giác và phối hợp với cả cộng đồng ven biển.