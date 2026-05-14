中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ngăn chặn nhiều vụ xuất cảnh trái phép qua biên giới

Thứ Năm, 16:30, 14/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị đang hoàn tất hồ sơ để xử lý nhiều vụ việc vi phạm pháp luật xuất, nhập cảnh xảy ra trên tuyến biên giới tỉnh Quảng Trị.

Khoảng 16h45 ngày 12/5, tại thôn Ka Tăng, xã Lao Bảo, lực lượng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo phối hợp với Đội Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm thuộc Phòng Nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị bắt quả tang Hồ Văn Diêu (SN 2009) và Hồ Văn Vương (SN 2007), cùng trú tại thôn Xa Rường, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị, khi đang đưa Lê Mạnh Dũng (SN 1994), trú tại phường Kinh Môn, TP Hải Phòng, xuất cảnh trái phép sang Lào để lấy tiền công 1 triệu đồng.

ngan chan nhieu vu xuat canh trai phep qua bien gioi hinh anh 1
Nhóm đối tượng đưa người xuất cảnh trái phép bị bắt giữ

Lực lượng chức năng đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Hồ Văn Diêu và Hồ Văn Vương về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”, đồng thời tạm giữ nhiều tang vật, tài liệu liên quan phục vụ công tác điều tra. Đối với Lê Mạnh Dũng, đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, vào khoảng 22h ngày 6/5, tại khu vực đường mòn thuộc thôn Tây Chín, xã Lao Bảo, Tổ tuần tra của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo phối hợp với Đội Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm phát hiện, bắt giữ 2 người đàn ông quốc tịch Trung Quốc có dấu hiệu xuất cảnh trái phép qua biên giới.

Hiện các vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Vinh Thông/VOV-Miền Trung
Tag: Quảng Trị Lao Bảo xuất cảnh
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán cà phê giả quy mô lớn ở Quảng Trị
Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán cà phê giả quy mô lớn ở Quảng Trị

VOV.VN - Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Trị vừa đấu tranh thành công chuyên án “sản xuất, buôn bán hàng giả là cà phê” với quy mô lớn, hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và TP. Hồ Chí Minh.

Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán cà phê giả quy mô lớn ở Quảng Trị

Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán cà phê giả quy mô lớn ở Quảng Trị

VOV.VN - Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Trị vừa đấu tranh thành công chuyên án “sản xuất, buôn bán hàng giả là cà phê” với quy mô lớn, hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và TP. Hồ Chí Minh.

Nữ sinh lớp 7 bị đánh hội đồng ở Quảng Trị
Nữ sinh lớp 7 bị đánh hội đồng ở Quảng Trị

VOV.VN - Ngày 10/5, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết, các trường liên quan đến vụ việc nữ sinh bị đánh hội đồng xảy ra tại xã Vĩnh Định đã có báo cáo ban đầu gửi cơ quan chức năng.

Nữ sinh lớp 7 bị đánh hội đồng ở Quảng Trị

Nữ sinh lớp 7 bị đánh hội đồng ở Quảng Trị

VOV.VN - Ngày 10/5, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết, các trường liên quan đến vụ việc nữ sinh bị đánh hội đồng xảy ra tại xã Vĩnh Định đã có báo cáo ban đầu gửi cơ quan chức năng.

Phát hiện 2 thi thể trên sông Thạch Hãn, Quảng Trị
Phát hiện 2 thi thể trên sông Thạch Hãn, Quảng Trị

VOV.VN - Sáng 7/5, người dân tỉnh Quảng Trị phát hiện 2 thi thể nam và nữ nổi trên sông Thạch Hãn đoạn qua các xã Triệu Bình và Triệu Phong.

Phát hiện 2 thi thể trên sông Thạch Hãn, Quảng Trị

Phát hiện 2 thi thể trên sông Thạch Hãn, Quảng Trị

VOV.VN - Sáng 7/5, người dân tỉnh Quảng Trị phát hiện 2 thi thể nam và nữ nổi trên sông Thạch Hãn đoạn qua các xã Triệu Bình và Triệu Phong.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật