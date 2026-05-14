Ngăn chặn nhiều vụ xuất cảnh trái phép qua biên giới

Khoảng 16h45 ngày 12/5, tại thôn Ka Tăng, xã Lao Bảo, lực lượng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo phối hợp với Đội Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm thuộc Phòng Nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị bắt quả tang Hồ Văn Diêu (SN 2009) và Hồ Văn Vương (SN 2007), cùng trú tại thôn Xa Rường, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị, khi đang đưa Lê Mạnh Dũng (SN 1994), trú tại phường Kinh Môn, TP Hải Phòng, xuất cảnh trái phép sang Lào để lấy tiền công 1 triệu đồng.

Nhóm đối tượng đưa người xuất cảnh trái phép bị bắt giữ

Lực lượng chức năng đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Hồ Văn Diêu và Hồ Văn Vương về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”, đồng thời tạm giữ nhiều tang vật, tài liệu liên quan phục vụ công tác điều tra. Đối với Lê Mạnh Dũng, đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, vào khoảng 22h ngày 6/5, tại khu vực đường mòn thuộc thôn Tây Chín, xã Lao Bảo, Tổ tuần tra của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo phối hợp với Đội Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm phát hiện, bắt giữ 2 người đàn ông quốc tịch Trung Quốc có dấu hiệu xuất cảnh trái phép qua biên giới.

Hiện các vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.