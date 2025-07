Bộ đội Biên phòng triệt phá chuyên án ma túy A1124.2p tại TP.HCM

Triển khai đợt cao điểm phòng, chống các loại tội phạm, ma túy; phòng, mua bán người, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến biên giới, vùng biển dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Cục Phòng chống ma tuý và tội phạm đã phát hiện đường dây vận chuyển trái phép ma tuý từ Lào qua khu vực biên giới các tỉnh miền Trung vận chuyển vào TP. HCM và đi nước thứ 3 tiêu thụ.

Qua đó xác định Lữ Thanh Phong (tên thường gọi là Lực, trú tại phường Hưng Phú, TP.HCM) cầm đầu, cấu kết với các đối tượng gồm: Ba, Quỳnh - đều là người Lào gốc Việt, trú tại Lào, và Hải, Sơn, Tuấn… trú tại TP.HCM.

Các đối tượng cùng tang vật

Trên cơ sở các tài liệu thu thập được, Cục Phòng chống ma tuý và tội phạm xác lập chuyên án, phối hợp với các lực lượng chuyên trách của (Công an TP. Hà Nội, Công an, Bộ đội biên phòng TP.HCM, các đơn vị kỹ thuật nghiệp vụ của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an) để đấu tranh, triệt phá.

Cụ thể, ngày 24/3, Cục Phòng chống ma tuý và tội phạm đã chủ trì, phối hợp với Cục Nghiệp vụ, Bộ Công an và Công an TP. Hà Nội bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ 40 bánh heroin, 19kg ma tuý đá và 12.000 bao thuốc lá hiệu Manchester.

Tiếp đó, ngày 20/6, lực lượng đánh án phát hiện đối tượng Hải tiếp cận, nhận 2 ba lô màu đen từ xe ô tô mang biển số Lào và đã tiến hành bắt giữ Trần Thanh Hải cùng tang vật.

Đồng thời, các trinh sát bắt được Nguyễn Đình Gặp (sinh năm 1988, trú tại TP. Huế) và KeoPhaChanh PhoNeviLay (sinh năm 1986, quốc tịch Lào) trên xe ô tô mang biển số Lào tại gầm cầu Chánh Hưng, TP.HCM.

Sau khi Hải bị bắt giữ, Lực bỏ trốn nhưng đã bị bắt vào chiều 21/6 tại TP.HCM, cùng với Nguyễn Thanh Sơn (đối tượng giúp Lực bỏ trốn).

Kết thúc chuyên án, đã bắt giữ 7 đối tượng (Hải, Lực, Sơn, Tuấn, Ba, Quỳnh, Gặp) thu 40 bánh Heroin, 43kg ma túy đá, 1 ô tô và nhiều vật chứng khác có liên quan.

Quá trình đấu tranh chuyên án, lực lượng đánh án đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, vũ khí, trang bị.

Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu trao bằng khen cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án

Bộ Tư lệnh BĐBP quyết định khen thưởng cho Phòng Trinh sát kỹ thuật, Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Nam, BĐBP TP.HCM và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP.HCM.

Bộ Tư lệnh, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP tặng bằng khen cho 3 tập thể và 15 cá nhân.

Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu, Phó Tư lệnh BĐBP phát biểu chị đạo tại hội nghị trao thưởng

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu, Phó Tư lệnh BĐBP nhận định, trong thời gian tới, hoạt động của tội phạm ma túy có những diễn biến phức tạp, vì vậy đề nghị các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Công an về công tác phòng, chống tội phạm về ma túy; Cục PCMT&TP, BĐBP chủ động phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị, các lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm các cấp trong những chuyên án, vụ án có liên quan đến địa bàn phụ trách của từng lực lượng. Qua đó phát huy sức mạnh tổng hợp, tạo thế trận liên hoàn trong công tác phòng ngừa và đấu tranh ngăn chặn.