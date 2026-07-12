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Bỏ nhà đi tìm việc, nữ sinh bị gã tuyển dụng lao động xâm hại

Chủ Nhật, 17:03, 12/07/2026
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Vì mâu thuẫn chuyện học hành với gia đình, một nữ sinh ở Hải Phòng bỏ nhà đến Bắc Ninh tìm việc làm thêm. Tại đây, em đã bị gã tuyển dụng lao động dụ dỗ, xâm hại trong nhiều ngày.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Võ Quang Lực (SN 1998, quê tại xã Nhân Hòa, tỉnh Nghệ An) về tội "Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi". Lực làm nghề tuyển dụng lao động tại Khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn.

bo nha di tim viec, nu sinh bi ga tuyen dung lao dong xam hai hinh anh 1
Đối tượng Võ Quang Lực tại Cơ quan Công an

Theo thông tin ban đầu, ngày 2/7, anh P.K.C (thành phố Hải Phòng) đến Công an xã Đại Đồng trình báo việc cháu P.H.L (sinh ngày 22/9/2011) nghi bị một người làm nghề tuyển dụng lao động tên Võ Quang Lực xâm hại tình dục trong thời gian cháu đi khỏi nhà từ ngày 25 đến 28/6.

Kết quả điều tra xác định, ngày 25/6, do mâu thuẫn với gia đình liên quan đến việc học tập, cháu L tự ý rời khỏi nhà và đến Bắc Ninh tìm việc làm thêm. Trong thời gian này, cháu L đã bị Võ Quang Lực dụ dỗ thực hiện hành vi quan hệ tình dục tại các nhà nghỉ trên địa bàn xã Đại Đồng vào các ngày 26 và 28/6.

Tại thời điểm xảy ra vụ việc, Lực biết rõ cháu P.H.L chưa đủ 16 tuổi nhưng vẫn dụ dỗ quan hệ. Hành vi của đối tượng được xác định có dấu hiệu cấu thành tội “giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi”.

Vụ án được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.

Theo Nguyễn Thắng/Tiền Phong
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