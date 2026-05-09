Tạm giam đối tượng xâm hại nạn nhân dưới 16 tuổi khi say rượu ở Thái Nguyên

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, trước đó tại xã Trại Cau, tỉnh Thái Nguyên, Đ.T.L (SN 2000) đã rủ cháu T.T.A.T (dưới 16 tuổi) cùng một số thanh niên đến nhà ăn uống, hát karaoke. Sau khi sử dụng nhiều rượu bia, cháu T rơi vào trạng thái say xỉn, không còn khả năng nhận thức và nằm gục tại sân nhà.

Lợi dụng tình trạng nạn nhân không thể tự vệ, L đã đưa cháu T vào phòng ngủ cá nhân rồi thực hiện hành vi xâm hại tình dục trái ý muốn nhằm thỏa mãn dục vọng cá nhân. Toàn bộ sự việc diễn ra khi nạn nhân không còn khả năng nhận thức do ảnh hưởng của rượu bia.

Điều tra viên Văn phòng Cơ quan CSĐT đấu tranh với đối tượng Đ.T.L

Vụ việc bị phát hiện khi người thân của cháu T đến đón và chứng kiến sự việc tại hiện trường. Ngay sau đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã tiếp nhận tin báo, khẩn trương vào cuộc điều tra.

Quá trình điều tra, các điều tra viên đã tập trung thu thập chứng cứ, đấu tranh làm rõ các tình tiết liên quan. Trước những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Đ.T.L đã thừa nhận hành vi lợi dụng lúc nạn nhân say rượu, không có khả năng tự vệ để thực hiện hành vi xâm hại tình dục.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của đối tượng có dấu hiệu cấu thành tội danh “dâm ô người dưới 16 tuổi” theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 142 Bộ luật Hình sự. Hiện Đ.T.L đã bị áp dụng biện pháp tạm giam để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Vụ việc là hồi chuông cảnh báo về tình trạng thanh thiếu niên tụ tập ăn nhậu, sử dụng rượu bia dẫn đến mất kiểm soát hành vi, tiềm ẩn nguy cơ trở thành nạn nhân của các hành vi phạm tội.

Công an tỉnh Thái Nguyên khuyến cáo các gia đình cần tăng cường quản lý, giáo dục con em về kỹ năng tự bảo vệ bản thân, hạn chế tham gia các buổi tụ tập có sử dụng rượu bia hoặc chất kích thích.

Đối với thanh thiếu niên, cần nâng cao nhận thức pháp luật, xây dựng lối sống lành mạnh, tránh để bản thân rơi vào tình huống nguy hiểm. Mọi hành vi xâm phạm thân thể, danh dự, nhân phẩm người khác đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cơ quan chức năng cũng đề nghị người dân khi phát hiện dấu hiệu liên quan đến hành vi xâm hại tình dục cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an gần nhất để kịp thời ngăn chặn, xử lý.