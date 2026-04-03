中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bóc trần chiêu trò AI giả mạo gây nhiễu loạn dư luận

Thứ Sáu, 09:07, 03/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 3/4, Công an tỉnh Thái Nguyên gửi đi lời cảnh báo, nhấn mạnh trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) đang mang lại nhiều tiện ích thiết thực cho đời sống, song đi cùng với đó, các thế lực thù địch đã triệt để lợi dụng công nghệ này để tạo ra các video, hình ảnh, âm thanh giả mạo với nội dung sai sự thật.

Những sản phẩm “deepfake” này được phát tán rộng rãi trên không gian mạng với mục đích xuyên tạc, bôi nhọ, hạ uy tín của cơ quan, tổ chức, chính quyền và lực lượng chức năng, gây hoang mang dư luận, làm suy giảm niềm tin của người dân, ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình an ninh, trật tự.

Đáng chú ý, việc chia sẻ, lan truyền các nội dung chưa được kiểm chứng không chỉ tiếp tay cho các đối tượng xấu mà còn có thể khiến người dùng vi phạm pháp luật và bị xử lý theo quy định.

Ngày 27/3, Phòng An ninh nội địa đã phát hiện và phối hợp với Công an phường Bắc Kạn làm việc với trường hợp H.V.Q (trú tại phường Bắc Kạn) về hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Cảnh giác với thông tin sai sự thật do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra trên không gian mạng
Cảnh giác với thông tin sai sự thật do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra trên không gian mạng

Theo đó, trong quá trình sử dụng mạng xã hội, H.V.Q đã tiếp cận các trang, tài khoản có tính chất phản động trên nhiều nền tảng mạng xã hội, đăng tải các video, hình ảnh được tạo dựng bằng công nghệ AI với nội dung liên quan đến hoạt động của các lực lượng chức năng.

Tại buổi làm việc, cơ quan Công an đã tuyên truyền, làm rõ âm mưu, thủ đoạn của các đối tượng lợi dụng công nghệ AI để tạo nội dung giả mạo nhằm xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và lực lượng chức năng. Sau khi được giải thích, H.V.Q đã nhận thức rõ hành vi vi phạm, tự nguyện gỡ bỏ toàn bộ nội dung sai sự thật, cam kết không tái phạm và chấp hành nghiêm các quy định pháp luật khi sử dụng mạng xã hội.

Cơ quan Công an nhận định, các nội dung xấu độc do AI tạo ra ngày càng tinh vi, khó phân biệt thật - giả nếu người xem không kiểm chứng kỹ thông tin.

Do đó, người dân cần: Nâng cao cảnh giác khi tiếp cận thông tin trên mạng xã hội; Không theo dõi, chia sẻ, lan truyền các nội dung chưa được kiểm chứng; Chủ động tiếp nhận thông tin từ các nguồn chính thống; Sử dụng mạng xã hội một cách có trách nhiệm; Mỗi người dân cần trở thành “lá chắn” trước tin giả, góp phần xây dựng môi trường không gian mạng lành mạnh, an toàn.

Cao Thắng/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Xử phạt người dùng “AI” đăng video sai sự thật về hồ Hoàn Kiếm

VOV.VN - Ngày 8/1, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội vừa xử lý một trường hợp sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo và đăng tải video clip sai sự thật, gây ảnh hưởng đến hình ảnh các di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh của Thủ đô.

Luật Trí tuệ nhân tạo: Hành lang pháp lý cho AI

VOV.VN - Luật Trí tuệ nhân tạo có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2026, đánh dấu bước chuyển quan trọng từ khuyến khích tự phát sang quản lý bằng pháp luật đối với AI.

Triệt phá đường dây “chạy án” dùng AI cắt ghép ảnh lãnh đạo

Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cho biết, từ điều tra một vụ “chạy án” liên quan hai cơ sở massage ở Khánh Hòa, cơ quan Công an đã phát hiện đường dây lừa đảo sử dụng công nghệ AI cắt ghép hình ảnh lãnh đạo cấp cao, đăng trên Facebook để chiếm đoạt tài sản của người thân các đối tượng trong vụ án mại dâm.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật