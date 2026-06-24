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Cá độ bóng đá với giao dịch hơn 1 tỷ đồng mỗi ngày ở Hải Phòng

Thứ Tư, 07:30, 24/06/2026
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VOV.VN - Công an thành phố Hải Phòng vừa tạm giữ hình sự 6 đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, với số tiền giao dịch khoảng hơn 1 tỷ đồng mỗi ngày.

Ngày 19/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 6 đối tượng về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

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Các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá (Ảnh: Công an Hải Phòng)

Các đối tượng gồm: Nguyễn Đức Tùng (sinh năm 1988, trú tại 6/155 Phương Lưu, phường Đông Hải, Hải Phòng); Nguyễn Anh Duy (sinh năm 2000, trú tại 8/85 Phủ Thượng Đoạn, phường Đông Hải, Hải Phòng); Phạm Văn Trường (sinh năm 1996, trú tại 16/117 phố Cấm, phường Gia Viên, Hải Phòng); Huỳnh Công Tuấn Anh (sinh năm 1996, trú tại 8D/317B Đà Nẵng, phường Ngô Quyền, Hải Phòng); Phạm Trung Hiếu (sinh năm 1994, trú tại 75C Kiều Sơn, phường Hải An, Hải Phòng) và Nguyễn Tùng Linh (sinh năm 1990, trú tại số 74/266 Trần Nguyên Hãn, Hải Phòng).

Qua điều tra xác định, các đối tượng tham gia cá độ trong đường dây của Nguyễn Đức Tùng,  Nguyễn Anh Duy với số tiền khoảng hơn 1 tỷ đồng/ngày. Tổng số tiền các đối tượng sử dụng để tham gia cá cược bóng đá đến nay lên đến hàng chục tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã tiến hành các thủ tục tố tụng theo quy định của pháp luật và đang tổ chức điều tra mở rộng làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hải Phòng khuyến cáo: Cá độ bóng đá là hành vi vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nhiều hệ lụy nghiêm trọng đối với cá nhân, gia đình và xã hội. Mỗi người dân cần nâng cao nhận thức, hiểu rõ tác hại của cá độ bóng đá và các hình thức đánh bạc trực tuyến; không tham gia cá cược, không tiếp tay cho các hoạt động tổ chức đánh bạc dưới mọi hình thức.

Mọi thông tin tố giác về các hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc đề nghị người dân liên hệ Thiếu tá Vũ Văn Sự, Đội trưởng đội 4, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Hải Phòng (SĐT: 0934164666).

Thanh Nga/VOV-Đông Bắc
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