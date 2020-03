Cầm dao truy sát người khác, một thanh niên bị bắn tử vong

Khoảng 22h50 ngày 21/3, đối tượng Nguyễn Chí Dương (SN 1991) là chủ nhà nghỉ Gia Khánh (số 30/270 đường Hoàng Quốc Việt, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương) điều khiển ô tô bán tải, màu trắng, biển kiểm soát 34C - 131.48 về nhà mình ở địa chỉ trên.

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Nhân viên của nhà nghỉ tên Trung (SN 1995 ở phường Cẩm Thượng, TP Hải Dương) chạy ra mở cửa nhà xe cho Dương, thì bất ngờ bị đối tượng Nguyễn Minh Quân (SN 1985, ở khu 17, phường Ngọc Châu, TP Hải Dương) đi xe máy nhãn hiệu Wave Honda (không biển kiểm soát) đến đỗ trước nhà xe và cầm theo một con dao, dài khoảng 40cm, đuổi chém Trung.

Thấy vậy, Nguyễn Chí Dương chạy ra, cầm 1 khẩu súng ngắn bắn 1 phát về phía Quân nhưng không trúng. Đối tượng Quân quay lại dùng dao truy đuổi Dương ra trước cửa nhà nghỉ thì bị Dương bắn trúng vào mạng sườn gây thủng gan phải.

Bị trúng đạn, Quân lấy xe máy bỏ chạy. Đến khu vực ngã tư vòng xuyến, đường Trường Chinh giao với đường Ngô Quyền, thuộc phường Tân Bình, TP Hải Dương thì gục xuống và được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương. Nhưng sau đó Quân đã tử vong.