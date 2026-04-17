Cầm kiếm truy đuổi, dàn cảnh cướp xe tại Hải Phòng

Trước đó, khoảng 1h30 ngày 13/4/2026, Tổ công tác HP22 Công an phường Lê Chân làm nhiệm vụ tại tuyến đường Hồ Sen (quận Lê Chân) phát hiện hai xe mô tô rượt đuổi nhau với tốc độ cao theo hướng Nguyễn Văn Linh – Tô Hiệu. Đáng chú ý, một đối tượng ngồi sau cầm theo kiếm dài khoảng 1m, có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng.

Các đối tượng liên quan

Tổ công tác đã kịp thời truy đuổi, khống chế một đối tượng là Lê Văn Bảo Nam (SN 2010, trú tại phường Đông Hải, TP Hải Phòng), thu giữ một xe mô tô BKS 17B6-488.07 cùng một thanh kiếm. Các đối tượng còn lại bỏ chạy khỏi hiện trường.

Qua đấu tranh nhanh, Nam khai nhận được một đối tượng quen biết qua mạng xã hội rủ tham gia cướp xe.

Nhận định vụ việc có dấu hiệu của các tội danh nghiêm trọng, xảy ra trên nhiều địa bàn, lãnh đạo Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với công an các phường liên quan khẩn trương điều tra, truy bắt các đối tượng.

Đến 23h ngày 14/4/2026, lực lượng công an đã bắt giữ thêm 5 đối tượng liên quan đến hành vi cướp tài sản và sử dụng trái phép vũ khí.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Đoàn Chung Hiếu (SN 2009, trú tại phường Hải An) trước đó mua một xe mô tô Honda Air Blade không có giấy tờ, sau đó bán lại cho Trần Mạnh Quân (SN 2009, trú tại phường Đông Hải) với giá 14,5 triệu đồng. Sau khi bán, Hiếu nảy sinh ý định dàn cảnh cướp lại xe để sử dụng, do cho rằng xe không giấy tờ nên nạn nhân sẽ không trình báo công an.

Tối 12/4, tại khu vực quán game trên địa bàn phường Hải An, Hiếu cùng Vũ Phương Phú và Phùng Văn Hải bàn bạc kế hoạch cướp xe. Nhóm phân công Phú – người quen của Quân – rủ nạn nhân đi “lượn đường”, đồng thời chuẩn bị hung khí gồm chai thủy tinh và kiếm. Hiếu tiếp tục rủ thêm Nam tham gia.

Tang vật liên quan đến sự việc

Rạng sáng 13/4, theo kế hoạch, Phú chở Quân bằng chính chiếc xe đã mua, di chuyển qua nhiều tuyến phố. Khi đến khu vực vòng xuyến Bùi Viện – Ngã 5 sân bay Cát Bi, Phú phát tín hiệu để đồng bọn truy đuổi. Nhóm này sau đó rượt đuổi qua hàng loạt tuyến đường như Bùi Viện, Lê Hồng Phong, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Văn Linh, Hồ Sen, dự định khi đến vị trí thuận lợi sẽ chém nạn nhân rồi chiếm lại xe.

Tuy nhiên, khi đến đường Hồ Sen, Nam bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ, khiến kế hoạch của nhóm bị phá vỡ. Các đối tượng còn lại bỏ trốn.

Sau đó, nhằm tránh bị phát hiện, Hiếu tiếp tục chỉ đạo Phú dụ Quân bán chiếc xe cho người khác với giá 18 triệu đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.