中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cầm kiếm truy đuổi, dàn cảnh cướp xe tại Hải Phòng

Thứ Sáu, 12:22, 17/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Công an TP Hải Phòng cho hay, các đơn vị chức năng đã phát hiện và bắt giữ các đối tượng liên quan đến hành vi cướp xe và sử dụng trái phép vũ khí trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 1h30 ngày 13/4/2026, Tổ công tác HP22 Công an phường Lê Chân làm nhiệm vụ tại tuyến đường Hồ Sen (quận Lê Chân) phát hiện hai xe mô tô rượt đuổi nhau với tốc độ cao theo hướng Nguyễn Văn Linh – Tô Hiệu. Đáng chú ý, một đối tượng ngồi sau cầm theo kiếm dài khoảng 1m, có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng.

Các đối tượng liên quan

Tổ công tác đã kịp thời truy đuổi, khống chế một đối tượng là Lê Văn Bảo Nam (SN 2010, trú tại phường Đông Hải, TP Hải Phòng), thu giữ một xe mô tô BKS 17B6-488.07 cùng một thanh kiếm. Các đối tượng còn lại bỏ chạy khỏi hiện trường.

Qua đấu tranh nhanh, Nam khai nhận được một đối tượng quen biết qua mạng xã hội rủ tham gia cướp xe.

Nhận định vụ việc có dấu hiệu của các tội danh nghiêm trọng, xảy ra trên nhiều địa bàn, lãnh đạo Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với công an các phường liên quan khẩn trương điều tra, truy bắt các đối tượng.

Đến 23h ngày 14/4/2026, lực lượng công an đã bắt giữ thêm 5 đối tượng liên quan đến hành vi cướp tài sản và sử dụng trái phép vũ khí.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Đoàn Chung Hiếu (SN 2009, trú tại phường Hải An) trước đó mua một xe mô tô Honda Air Blade không có giấy tờ, sau đó bán lại cho Trần Mạnh Quân (SN 2009, trú tại phường Đông Hải) với giá 14,5 triệu đồng. Sau khi bán, Hiếu nảy sinh ý định dàn cảnh cướp lại xe để sử dụng, do cho rằng xe không giấy tờ nên nạn nhân sẽ không trình báo công an.

Tối 12/4, tại khu vực quán game trên địa bàn phường Hải An, Hiếu cùng Vũ Phương Phú và Phùng Văn Hải bàn bạc kế hoạch cướp xe. Nhóm phân công Phú – người quen của Quân – rủ nạn nhân đi “lượn đường”, đồng thời chuẩn bị hung khí gồm chai thủy tinh và kiếm. Hiếu tiếp tục rủ thêm Nam tham gia.

Tang vật liên quan đến sự việc

Rạng sáng 13/4, theo kế hoạch, Phú chở Quân bằng chính chiếc xe đã mua, di chuyển qua nhiều tuyến phố. Khi đến khu vực vòng xuyến Bùi Viện – Ngã 5 sân bay Cát Bi, Phú phát tín hiệu để đồng bọn truy đuổi. Nhóm này sau đó rượt đuổi qua hàng loạt tuyến đường như Bùi Viện, Lê Hồng Phong, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Văn Linh, Hồ Sen, dự định khi đến vị trí thuận lợi sẽ chém nạn nhân rồi chiếm lại xe.

Tuy nhiên, khi đến đường Hồ Sen, Nam bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ, khiến kế hoạch của nhóm bị phá vỡ. Các đối tượng còn lại bỏ trốn.

Sau đó, nhằm tránh bị phát hiện, Hiếu tiếp tục chỉ đạo Phú dụ Quân bán chiếc xe cho người khác với giá 18 triệu đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

 

Tuấn Linh-Nguyễn Gia/VOV.VN
Tag: cướp xe đối tượng cầm kiếm truy đổi hải phòng dàn cảnh hải phòng hình sự lê chân
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Không trả nhà đất cho người trúng đấu giá, hai vợ chồng bị khởi tố
Không trả nhà đất cho người trúng đấu giá, hai vợ chồng bị khởi tố

VOV.VN - Ngày 16/4, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Hồ Văn Dũng (sinh năm 1972, trú phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) về hành vi “xâm phạm chỗ ở của người khác”.

Không trả nhà đất cho người trúng đấu giá, hai vợ chồng bị khởi tố

Không trả nhà đất cho người trúng đấu giá, hai vợ chồng bị khởi tố

VOV.VN - Ngày 16/4, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Hồ Văn Dũng (sinh năm 1972, trú phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) về hành vi “xâm phạm chỗ ở của người khác”.

Giảm hình phạt tù với người không vụ lợi: Cần những tiêu chí rõ ràng để xác định
Giảm hình phạt tù với người không vụ lợi: Cần những tiêu chí rõ ràng để xác định

VOV.VN - Theo luật sư Hoàng Hà (Đoàn luật sư TP.HCM), cần có những tiêu chí rõ ràng để xác định yếu tố "không vụ lợi" trong xét xử các bị cáo là cán bộ, công chức, người có chức vụ quyền hạn.

Giảm hình phạt tù với người không vụ lợi: Cần những tiêu chí rõ ràng để xác định

Giảm hình phạt tù với người không vụ lợi: Cần những tiêu chí rõ ràng để xác định

VOV.VN - Theo luật sư Hoàng Hà (Đoàn luật sư TP.HCM), cần có những tiêu chí rõ ràng để xác định yếu tố "không vụ lợi" trong xét xử các bị cáo là cán bộ, công chức, người có chức vụ quyền hạn.

Nóng 24h ngày 17/4: Sập bẫy “vay góp ngày” trả lãi hơn 530%/năm
Nóng 24h ngày 17/4: Sập bẫy “vay góp ngày” trả lãi hơn 530%/năm

VOV.VN - Công an TP Huế vừa khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can Nguyễn Ngọc Tuấn (SN 1991, Ninh Bình) và Phạm Huỳnh Thanh Trúc (SN 2002, Kiên Giang) về hành vi cho vay lãi nặng trên không gian mạng, với mức lãi suất lên tới hơn 530%/năm.

Nóng 24h ngày 17/4: Sập bẫy “vay góp ngày” trả lãi hơn 530%/năm

Nóng 24h ngày 17/4: Sập bẫy “vay góp ngày” trả lãi hơn 530%/năm

VOV.VN - Công an TP Huế vừa khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can Nguyễn Ngọc Tuấn (SN 1991, Ninh Bình) và Phạm Huỳnh Thanh Trúc (SN 2002, Kiên Giang) về hành vi cho vay lãi nặng trên không gian mạng, với mức lãi suất lên tới hơn 530%/năm.

Fanpage Công an phường: “Kênh nóng” tiếp nhận tin tố giác 24/7
Fanpage Công an phường: “Kênh nóng” tiếp nhận tin tố giác 24/7

VOV.VN - Fanpage Công an phường Linh Sơn, Thái Nguyên, kênh tiếp nhận tin tố giác tội phạm, giúp người dân trình báo vụ việc mọi lúc, mọi nơi. Từ tin báo khẩn cấp nửa đêm đến phản ánh về lừa đảo, bạo hành đều được tiếp nhận, xác minh và xử lý nhanh chóng, góp phần nâng cao hiệu quả đảm bảo an ninh trật tự ngay từ cơ sở

Fanpage Công an phường: “Kênh nóng” tiếp nhận tin tố giác 24/7

Fanpage Công an phường: “Kênh nóng” tiếp nhận tin tố giác 24/7

VOV.VN - Fanpage Công an phường Linh Sơn, Thái Nguyên, kênh tiếp nhận tin tố giác tội phạm, giúp người dân trình báo vụ việc mọi lúc, mọi nơi. Từ tin báo khẩn cấp nửa đêm đến phản ánh về lừa đảo, bạo hành đều được tiếp nhận, xác minh và xử lý nhanh chóng, góp phần nâng cao hiệu quả đảm bảo an ninh trật tự ngay từ cơ sở

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật