Bắt nhanh đối tượng trộm xe máy sau 1 giờ gây án tại Thái Nguyên

Thứ Sáu, 08:51, 17/04/2026
VOV.VN - Ngày 17/4, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Công an xã Kha Sơn vừa kịp thời điều tra, làm rõ một vụ trộm cắp xe máy xảy ra trên địa bàn, nhanh chóng thu hồi tài sản trả lại cho người dân.

Trước đó, Công an xã Kha Sơn tiếp nhận tin báo của anh Dương Viết Thực (SN 1990, trú tại xóm Tây Bắc, xã Kha Sơn, tỉnh Thái Nguyên) về việc bị mất trộm xe mô tô nhãn hiệu Honda Vision. Theo trình báo, khoảng 5h cùng ngày, anh Thực đi làm về và để xe trước sân nhà. Đến khoảng 1 giờ sau, khi ra lấy xe thì phát hiện chiếc xe đã bị mất.

Công an xã Kha Sơn làm việc với đối tượng Nguyễn Ngọc Thiên

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Kha Sơn đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành xác minh, truy tìm đối tượng gây án. Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng công an đã xác định đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản là Nguyễn Ngọc Thiên (SN 2011, trú tại địa phương).

Tại cơ quan công an, đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Công an xã Kha Sơn đã nhanh chóng thu hồi chiếc xe bị trộm và tiến hành trao trả lại cho anh Thực, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người bị hại.

Việc xử lý nhanh chóng vụ việc không chỉ thể hiện tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm của lực lượng Công an cơ sở, mà còn góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Qua vụ việc, Công an xã Kha Sơn khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản cá nhân; không để xe ở nơi không có người trông coi, không khóa cẩn thận. Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn hoặc xảy ra vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, người dân cần kịp thời báo cho cơ quan công an để được hỗ trợ, xử lý nhanh chóng.

Đồng thời, lực lượng Công an cũng kêu gọi người dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, góp phần phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm.

 

Cao Thắng/VOV.VN
Tin liên quan

Bắt 2 đối tượng trộm cắp có nhiều tiền án tại Hà Nội
Bắt 2 đối tượng trộm cắp có nhiều tiền án tại Hà Nội

VOV.VN - Ngày 15/4, Công an Hà Nội cho biết, Công an phường Phú Thượng đã nhanh chóng làm rõ vụ trộm cắp tài sản, bắt giữ 2 đối tượng nghiện, có nhiều tiền án, tiền sự, thu hồi tang vật cho bị hại.

Bắt 2 đối tượng trộm cắp có nhiều tiền án tại Hà Nội

Bắt 2 đối tượng trộm cắp có nhiều tiền án tại Hà Nội

VOV.VN - Ngày 15/4, Công an Hà Nội cho biết, Công an phường Phú Thượng đã nhanh chóng làm rõ vụ trộm cắp tài sản, bắt giữ 2 đối tượng nghiện, có nhiều tiền án, tiền sự, thu hồi tang vật cho bị hại.

Bắt 2 đối tượng trộm cắp xe máy tại khu đấu giá tại Hà Nội
Bắt 2 đối tượng trộm cắp xe máy tại khu đấu giá tại Hà Nội

VOV.VN - Chỉ trong thời gian ngắn sau khi tiếp nhận tin báo từ người dân, Công an phường Phú Lương (Hà Nội) đã khẩn trương truy xét, bắt giữ 2 đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp xe máy, thu hồi tài sản trả lại cho người bị hại.

Bắt 2 đối tượng trộm cắp xe máy tại khu đấu giá tại Hà Nội

Bắt 2 đối tượng trộm cắp xe máy tại khu đấu giá tại Hà Nội

VOV.VN - Chỉ trong thời gian ngắn sau khi tiếp nhận tin báo từ người dân, Công an phường Phú Lương (Hà Nội) đã khẩn trương truy xét, bắt giữ 2 đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp xe máy, thu hồi tài sản trả lại cho người bị hại.

