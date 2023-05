Cán bộ địa chính làm giả sổ đỏ, chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng

Bắt đối tượng làm giả “sổ đỏ” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng vừa ra quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam trong thời hạn 4 tháng và khám xét nơi ở một đối tượng làm giả “sổ đỏ” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.