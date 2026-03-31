Cần Thơ: Bắt tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2024 đến năm 2025, Đặng Thanh Hùng lợi dụng mối quan hệ quen biết với một số cá nhân để đưa ra thông tin gian dối về việc cần tiền cho khách vay đáo hạn ngân hàng trong thời gian ngắn từ 3 đến 5 ngày, sau đó sẽ hoàn trả tiền gốc và lãi.

Thời gian đầu, Hùng trả tiền đúng hẹn nên tạo được lòng tin với mọi người. Sau đó, Hùng tiếp tục vay tiền nhiều lần với số tiền lớn hơn, nhưng thực chất không sử dụng để đáo hạn ngân hàng mà dùng tiền để trả nợ cá nhân, trả lãi cho các khoản vay trước và chi tiêu cá nhân.

Bị can Đặng Thanh Hùng ký nhận Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt và các Quyết định phê chuẩn tại trụ sở Công an xã - Ảnh: Công an Cần Thơ

Từ ngày 23/9/2024 đến ngày 16/4/2025, các bị hại đã nhiều lần chuyển tiền cho Hùng vay với tổng số tiền hơn 13 tỷ đồng. Trong đó, số tiền Hùng chiếm đoạt được xác định là gần 10 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra công an thành phố Cần Thơ xác định hành vi của Đặng Thanh Hùng có đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với số tiền đặc biệt lớn. Lời khai của bị can phù hợp với lời khai của bị hại, người liên quan và các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án.

Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra công an thành phố Cần Thơ tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.