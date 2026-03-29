Điều tra mở rộng vụ lừa đảo mua bán đất nền "dự án" tại Công ty Đại Phúc Real

Quá trình điều tra đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh xác định Trần Minh Phụng (SN 1991, ngụ tổ 7, ấp Kinh 4A, xã Thạnh Đông, tỉnh An Giang; trước đây là xã Tân Hiệp A, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang), đã sử dụng Công ty Đại Phúc Real bán nền đất trong dự án không có thật tên “Khu dân cư cao cấp Long Phụng 1” để thu tiền của khách hàng.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị, các cá nhân, tổ chức đã mua nền đất tại dự án “Khu dân cư cao cấp Long Phụng 1” không có thật với Trần Minh Phụng và Công ty Đại Phúc Real đến trình báo tại Đội 7 - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh (Địa chỉ 14-16 Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu, TP Hồ Chí Minh).

Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị, Trần Minh Phụng liên hệ ngay với Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh trước ngày 14/7 để làm việc theo quy định của pháp luật.