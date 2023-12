Cảnh báo chiêu trò lừa đảo của các Fanpage giả mạo thương hiệu

Thời gian gần đây, nhiều nhãn hàng lớn nhận được phản ánh của khách hàng về các Fanpage mạo danh tràn lan trên Facebook. Những Fanpage này tạo ra có giao diện gần giống, cũng thu hút được hàng chục ngàn người theo dõi và nhiều người lầm tưởng đây là Fanpage chính thống.

Xuất hiện FanPage giả mạo BHXH Việt Nam để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Là một tín đồ thời trang, chị H. Phương (Tây Mỗ, Nam Từ Liêm) thường đặt mua hàng qua mạng, đặc biệt là khi có chương trình giảm giá. Cuối tháng 11, chị Phương đặt mua bộ đầm từ Fanpage của thương hiệu mà chị đã quen sử dụng từ lâu khi có quảng cáo sale cực lớn nhân dịp Black Friday. Tuy nhiên, khi nhận hàng, sản phẩm mà chị nhận được không đúng với hình chụp trên trang, màu nhạt, chất liệu vải sần sùi, đường chỉ may nhiều chỗ bị đứt.

Nghi mua phải hàng giả, chị Phương nhắn tin khiếu nại vào Fanpage nhưng không nhận được hồi đáp. Chị Phương đã mang sản phẩm tới cửa hàng gần nhất của thương hiệu đó, nhưng được biết, đây không phải là sản phẩm của hãng. Trang Fanpage mà chị đặt mua thực ra là trang giả mạo.

Nếu như trước đây, người tiêu dùng có thể dễ dàng phân biệt trang Fanpage chính thức với trang giả mạo thông qua “tích xanh”. Nhưng chiêu trò lừa đảo hiện nay đã tinh vi hơn.

Chị Phương cho biết, trang Fanpage mà chị đặt mua cũng có “tích xanh”. Tuy nhiên, khi so sánh 2 trang, có thể nhận thấy, trên trang Fanpage chính thức, tích xanh được đặt bên cạnh tên trang, còn với trang giả mạo, tích xanh được dán vào trong ảnh đại diện của trang. Nếu không để ý và nhận ra sự khác biệt này, nhiều người sẽ lầm tưởng trang Fanpage giả mạo là trang chính thức.

Để bảo vệ quyền lợi của chính mình, Hội bảo vệ người tiêu dùng khuyến cáo người tiêu dùng chỉ nên mua hàng tại những website đã đang ký hoặc thông báo với Bộ Công thương. Khi mua hàng qua các trang bán hàng trực tuyến hay mạng xã hội, cần tìm hiểu kỹ thông tin về người bán, xem xét nguồn gốc rõ ràng.

Hiện nay, nhiều nhãn hàng, thương hiệu đã cảnh báo khách hàng cần lưu ý chỉ mua hàng trên Fanpage chính thức của hãng, không mua hàng từ các trang có tên, giao diện tương tự để tránh mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng.

Website và fanpage giả mạo bán hàng để lừa đảo.

Lừa đảo trực tuyến ngày càng phức tạp

Theo ghi nhận của Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, tình trạng lừa đảo trực tuyến diễn ra ngày càng phức tạp trên môi trường số, các mạng xã hội được xem là nơi mà nhiều đối tượng tìm kiếm nạn nhân để tiến hành lừa đảo. Thống kê cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2023, tình hình lừa đảo trực tuyến tại Việt Nam đã tăng 64,78% so với cùng kỳ năm ngoái, tăng 37,82% so với 6 tháng cuối năm 2022.

Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, có 3 nhóm lừa đảo chính (giả mạo thương hiệu, chiếm đoạt tài khoản và các hình thức kết hợp khác) với 24 hình thức lừa đảo đang diễn ra trên không gian mạng Việt Nam.

Đối với mỗi nhóm đối tượng ở độ tuổi khác nhau, kẻ xấu thực hiện những hình thức dẫn dụ khác nhau, mục tiêu chung là lấy lòng tin, đánh cắp thông tin người dùng, sau đó chiếm đoạt tài sản. Trong đó, người cao tuổi thường gặp 15 hình thức lừa đảo thường xuyên; trẻ em với 3 hình thức dẫn dụ trên mạng; sinh viên/thanh niên với 13 hình thức; các đối tượng công nhân/người lao động, nhân viên văn phòng bị dẫn dụ với 19 hình thức lừa đảo…

Các đối tượng lừa đảo đã tận dụng được các tiện ích, công nghệ hiện đại để tạo ra những hệ thống lừa đảo tinh vi, hiệu quả, ngày càng giống thật, khiến người dùng khó nhận diện hơn.

Ngoài ra, một phần nguyên nhân còn là do người dân vẫn chưa được cập nhật đầy đủ và sớm về các hình thức lừa đảo. Bên cạnh các giải pháp kỹ thuật, Cục An toàn thông tin cho rằng, việc tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức nhằm trang bị cho mỗi cá nhân những kiến thức và kỹ năng cơ bản để bảo đảm an toàn thông tin trên không gian mạng là yếu tố then chốt giúp tạo dựng một không gian mạng Việt Nam an toàn, góp phần thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội số một cách bền vững.