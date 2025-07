Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo bắt cóc mới trên không gian mạng

Khi được giải sau vụ lừa đảo bắt cóc, một nạn nhân là nữ sinh lớp 12 vẫn chưa hết bàng hoàng cho biết, do hồ sơ nộp cho trường có vấn đề nên em đã gửi lại thông tin và làm theo các hướng dẫn thì ngay sau đó nhận được cuộc gọi từ số máy lạ. Tưởng là nhân viên của các trường gọi xác nhận nên em không đề phòng mà làm theo hướng dẫn.

Em kể lại, họ gọi điện xưng là cán bộ công an, nói các em có liên quan đến vụ án "Lừa đảo hoặc vụ án ma túy xuyên quốc gia" và yêu cầu em phải thực hiện theo hướng dẫn, nếu không sẽ bị ở tù.

Sau đó, nhóm lừa đảo yêu cầu các em đăng nhập vào App "ZOOM WORKPLACE" và cung cấp mã ID để tham gia nhóm chat. "Họ nói đúng tên họ, Căn cước của em với lại mở camera lên, em thấy mặc quân phục làm việc với đối tượng này kia nên cũng nghĩ là thật", nữ sinh chia sẻ.

Gia đình bị hại kể lại vụ việc với cơ quan chức năng

Nạn nhân này nói: "Họ nói có người nhà ở nhà nên không tin được, kêu con ra khách sạn ở một mình mới tin tưởng. Lúc đó kêu con tải app grab về và hướng dẫn con. Lúc con đứng đợi xe vẫn giám sát con qua zoom. Đặt 2 lần xe vẫn không tới, đặt xe lần đầu đợi một chút lại kêu con huỷ rồi kêu con đặt chuyến khác. Đặt chuyến khác thì người đó nói không liên lạc được với con và đặt thêm lần nữa mới được".

Nữ sinh này nói thêm: "Khi vào khách sạn, hỏi con ở qua đêm hay sao rồi đưa thẻ phòng cho con chứ không hỏi thông tin hay đưa căn cước gì hết. Con cứ nghĩ là mấy chú bên lực lượng đã sắp xếp sẵn cho con rồi, con chỉ vô khai báo về thôi. Lúc con bước vô phòng không có ai nên khi khoá cửa lại con cũng bớt sợ chứ lúc đầu kêu con ra khách sạn một mình con cũng sợ lắm".

Một nạn nhân khác cũng là học sinh lớp 12 cho biết: "Các đối tượng dàn cảnh đang làm việc và liên tục răn đe ở đây có Bộ Công an, Viện kiểm sát, đề nghị em hợp tác… Các đối tượng liên tục giám sát em không cho thoát ứng dụng, còn bảo em không thực hiện là chống người thi hành công vụ mà em thì còn đi học, em sợ bị ghi vào hồ sơ sẽ ảnh hưởng xấu cho em nên em làm theo".

Các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh cùng công an cơ sở phối hợp giải cứu các nạn nhân.

Đánh vào tâm lý các em học sinh không muốn di chuyển xa, các đối tượng đã dẫn dụ các em ra khỏi nhà, tự thuê phòng đến khách sạn, nhà trọ để giữ bí mật, phối hợp điều tra. Sau khi liên tục đe dọa và thao túng tâm lý để nạn nhân lo sợ, tự tách biệt với gia đình, các đối tượng ép buộc nạn nhân gọi về gia đình hoặc chiếm đoạt tài khoản zalo của nạn nhân để tự liên hệ người thân nhằm "đòi tiền chuộc".

Phương thức thủ đoạn tương tự, đồng loạt xảy ra tại nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh như: Chợ Mới, Chợ Vàm, Phú Tân, Phú An,… đã khiến không ít người dân hoang mang.

Nhận được tin báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ phối hợp cùng Công an cấp xã nhanh chóng vào cuộc, nắm tình hình, xử lý nhanh chóng và đã giải cứu thành công nhiều nạn nhân chỉ sau hai giờ "mất tích", kịp thời trấn an dư luận.

Trung tá Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng Công an phường Bình Đức cho biết: Vào lúc 19h ngày 15/7, Công an phường Bình Đức có tiếp nhận tin báo của người dân cho biết con mình đang bị bắt cóc. Người nhà nạn nhân rất hoảng loạn khi nhận tin nhắn của con với nội dung: "Con trước đây có tham gia trên trang mạng xã hội và thực hiện kiếm tiền, hiện nay thiếu nợ 300 triệu đồng, đề nghị gia đình phải chuyển tiền, sau đó các đối tượng mới cho con về, con rất sợ, cha mẹ tiếp con".

Sau khi tiếp nhận tin báo, các lực lượng của Công an tỉnh đã vào cuộc xác minh. Bằng các nghiệp vụ lực lượng công an nhận định đây là dấu hiệu lừa đảo trên không gian mạng nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản. Đến 21h cùng ngày, tổ công tác đã tìm được cháu bị mất tích tại một phòng trọ trên địa bàn phường Long Xuyên và bàn giao cho gia đình.

"Đây là hình thức mới, các đối tượng lợi dụng trên không gian mạng nhằm gây hoang mang cho gia đình về việc bắt cóc để tống tiền. Công an khuyến cáo phụ huynh đối với các em tuổi mới lớn tiếp cận trên không gian mạng xã hội phải có nhận định các trang mạng chính thống để tránh bị các đối tượng lừa đảo", lực lượng chức năng thông tin.

Để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra, Công an tỉnh An Giang khuyến cáo người dân cần hết sức tỉnh táo, nhanh chóng chia sẻ thông tin với người thân và cơ quan công an nơi gần nhất để nhận được sự hỗ trợ tư vấn kịp thời; đồng thời không được đăng nhập vào các ứng dụng hay làm theo hướng dẫn của các đối tượng để tránh tiền mất, tật mang.