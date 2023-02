Cảnh sát bắt đối tượng vận chuyển ma túy mang theo súng

Trong 2 ngày 13 - 14/2, Công an huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La liên tiếp bắt giữ các đối tượng tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ hàng nghìn viên hồng phiến và 1 khẩu súng kíp.

Đối tượng Lầu Thị Sông và tang vật.

Cụ thể, vào khoảng 9h10 ngày 14/2, tại bản Sa Lai, xã Chiềng Xuân, huyện Vân Hồ (Sơn La), Công an huyện Vân Hồ đã phá thành công chuyên án, phát hiện và bắt quả tang Lầu Thị Sông (SN 1973, trú tại bản Sa Lai, xã Chiềng Xuân, huyện Vân Hồ) có hành vi vận chuyển trái phép 5.700 viên ma túy tổng hợp.

Trước đó, vào ngày 13/2, tại bản Co Tang, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, Công an huyện Vân Hồ cũng đã phát hiện và bắt quả tang Tráng A Bua (SN 1967, trú tại bản Co Tang, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Vật chứng thu giữ gồm 1,81 gam heroin, 1 khẩu súng kíp và 500.000 đồng tiền mặt.

Đối tượng Tráng A Bua và tang vật.

Tráng A Bua là đối tượng thường xuyên bán lẻ ma túy trên địa bàn với thủ đoạn hết sức tinh vi và manh động, tự trang bị súng để đề phòng lực lượng chức năng khi bị vây bắt.

Hiện các vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ./.