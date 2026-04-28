Cảnh sát biển tạm giữ phương tiện khai thác 200m³ cát không rõ nguồn gốc

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 26/4, tại khu vực biển Thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Long Hòa phát hiện, kiểm tra phương tiện mang số hiệu BTr 62696 có dấu hiệu nghi vấn.

Lực lượng chức năng làm việc với thuyền trưởng

Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có 4 thuyền viên, do ông Phan Văn Đạt (sinh năm 1988, trú tại xã Gia Thuận, tỉnh Đồng Tháp) làm thuyền trưởng.

Theo lời khai ban đầu của ông Đạt, phương tiện đang tiến hành khai thác bơm hút khoảng 200m³ cát từ đáy biển lên tàu nhưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của việc khai thác cát theo quy định.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vụ việc, đồng thời dẫn giải phương tiện về Cảng Hải đội 301, phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.