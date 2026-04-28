中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cảnh sát biển tạm giữ phương tiện khai thác 200m³ cát không rõ nguồn gốc

Thứ Ba, 10:15, 28/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 27/4, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết, đơn vị đang tạm giữ một phương tiện khai thác cát không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 26/4, tại khu vực biển Thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Long Hòa phát hiện, kiểm tra phương tiện mang số hiệu BTr 62696 có dấu hiệu nghi vấn.

Lực lượng chức năng làm việc với thuyền trưởng

Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có 4 thuyền viên, do ông Phan Văn Đạt (sinh năm 1988, trú tại xã Gia Thuận, tỉnh Đồng Tháp) làm thuyền trưởng.

Theo lời khai ban đầu của ông Đạt, phương tiện đang tiến hành khai thác bơm hút khoảng 200m³ cát từ đáy biển lên tàu nhưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của việc khai thác cát theo quy định.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vụ việc, đồng thời dẫn giải phương tiện về Cảng Hải đội 301, phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bắt giữ 4 tàu vận chuyển cát trái phép

VOV.VN - Thông tin từ Hải đội Biên phòng 2 (Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long) cho biết, vừa phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Giao Long tổ chức tuần tra, kiểm soát trên khu vực sông Cửa Đại đã phát hiện, bắt giữ 4 tàu sắt có hành vi vận chuyển cát trái phép.

Thu Lan/VOV1
Tag: khai thác cát cảnh sát biển
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tàu hút cát hoạt động lén lút trên sông Âm, Thanh Hóa gây sạt lở đất canh tác
VOV.VN - Trong suốt thời gian dài, trên sông Âm, đoạn qua xã Kiên Thọ và xã Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa các tàu hút cát thường xuyên hoạt động về đêm, áp sát bờ sông, gây sạt lở đất canh tác, đe dọa sinh kế của người dân mà không bị cơ quan chức năng xử lý, khiến người dân đặt câu hỏi: Ai đứng sau những tàu cát này?

Bắt giữ tàu sắt chở cát chưa rõ nguồn gốc ở Vĩnh Long
VOV.VN - Các cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Long tiếp tục tuần tra, kiểm soát và phát hiện nhiều trường hợp khai thác, vận chuyển, mua bán cát trái phép.

Chìm tàu chở 35.000 tấn cát ngoài khơi Sóc Trăng, khẩn cấp tìm kiếm 4 thuyền viên
VOV.VN - Tàu hàng TRƯỜNG HƯNG 268 chở hơn 35.000 tấn cát đã bị mắc cạn rồi chìm trên vùng biển cách bãi bồi An Thạnh Nam, tỉnh Sóc Trăng khoảng 7 hải lý. Thời điểm xảy ra sự cố, biển động mạnh khiến công tác cứu nạn gặp nhiều khó khăn; hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm các thuyền viên còn mất tích.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật